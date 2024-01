Mali : CAN 2023 : Éric Sékou Chelle s’explique sur ses choix

Après avoir dévoilé la liste des 27 joueurs, retenus pour la Côte d’Ivoire 2023 (13 janvier au 11 février), dans le journal télévisé de l’ORTM, mardi soir, le sélectionneur national Éric Sékou Chelle était face à la presse hier au Centre d’entraînement pour sportifs d’élite Ousmane Traoré de Kabala. Le technicien avait à ses côtés le milieu de terrain Boubacar Traoré, l’attaquant Youssoufou Niakaté et le médecin de l’équipe nationale, Halidou Maïga.

D’entrée de jeu, le sélectionneur national a rappelé ses trois critères de sélection qui sont le temps de jeu en club, le choix tactique de l’équipe et l’adaptabilité à l’adversaire. «Le premier critère, c’est le rythme de jeu, c’est-à-dire, le temps de jeu en club. Mais ce n’est pas le seul critère. Le deuxième critère est le choix tactique, c’est-à-dire le système de jeu de l’équipe et le troisième, c’est la capacité à s’adapter à l’adversaire à un moment donné du match ou de la compétition tout court», a développé le sélectionneur.

Éric Sékou Chelle a donc privilégié le temps de jeu, tout en tenant compte de ses options tactiques et de la capacité des joueurs à intégrer le groupe. L’ancien international a ensuite évoqué le cas des éléments blessés et qui ont déclaré forfait pour la CAN. El Bilal Touré figure parmi ces joueurs. L’attaquant a été exploité en août dernier du tendon de la cuisse droite, il est convalescence et son club, Atalanta Bergame a décidé de le garder. «Il est d’attaque pour jouer la CAN, mais son club l’a empêché de reprendre les entraînements avec le groupe pour qu’il ne puisse pas venir avec nous à la CAN.

Je me réserve le droit avec ma fédération d’intervenir sur le plan juridique», a menacé le sélectionneur national. Interrogé sur la sélection de la nouvelle tête, Siriné Doucouré, Éric Sékou Chelle a répondu : «En l’absence de la doublette El Bilal Touré-Ibrahima Koné (le deuxième est également blessé, ndlr), j’ai sélectionné plusieurs attaquants avec différents profils. Siréné Doucouré a exprimé son envie de venir en sélection et de se battre.

Les séances d’entraînement vont nous permettre de trouver une paire pour la CAN». Le dernier point abordé par le sélectionneur national a été la préparation de l’équipe. «Nous avons deux séances d’entraînement par jour depuis que nous sommes à Kabala (27 décembre 2023, ndlr). Le matin, nous faisons un travail physique et tactique, alors que les soirées sont réservées au jeu. C’est une planification qui est mise en place». Pour revenir à la liste définitive d’Éric Sékou Chelle, on constate l’absence de plusieurs joueurs pour cause de blessure. On peut citer, entre

autres, l’arrière gauche Massadio Haïdara qui a contracté une blessure aux ischio-jambiers lors de la séance d’entraînement de mardi matin à quelques heures de la publication de la liste, le milieu de terrain Cheick Oumar Doucouré et les attaquants Adama Traoré dit Malouda, Ibrahima Koné et El Bilal Touré. Pour le reste, tous les autres cadres sont présents, à l’exception notable de Moussa Djènèpo qui n’a pas été sélectionné.

«Je suis très content d’être dans le groupe. C’est une fierté pour moi de représenter mon pays à la CAN. C’est un début pour moi et j’espère que ça va continuer», a exprimé Boubacar Traoré, avant de poursuivre : «Il y a certes plusieurs milieux de terrain, mais chacun a ses atouts et peut apporter un plus à l’équipe. Notre objectif est d’aller le plus loin possible dans la compétition». Pour mémoire, Boubacar Traoré a été sacré champion d’Afrique U20 en 2019 au Niger. Pour Youssoufou Niakaté également, c’est un honneur et une fierté de porter le maillot des Aigles. Le Franco-Malien a déclaré : « L’absence de certains anciens est un manque pour la sélection mais nous sommes là pour combler ce vide. Je ne vais pas me fixer un nombre de buts à atteindre à la CAN, mais je souhaite marquer le plus grand nombre de buts possibles. Cela passera par des efforts personnels, mais aussi le collectif».

Le médecin de la sélection nationale s’est exprimé sur les blessés qui figurent sur la liste, dont le capitaine Hamari Traoré. «Il (Hamari Traoré, ndlr) va mieux, il a joué hier (mardi, ndlr) avec son club sans problème. Mohamed Camara va aussi beaucoup mieux, il s’entraîne avec le groupe, mais il doit faire d’autres contrôles dont le dernier en Côte d’Ivoire», a indiqué Dr Halidou Maïga.

Au moment où nous mettions sous presse, quatre joueurs manquaient encore à l’appel à savoir Moussa Diarra, Moussa Doumbia, Hamari Traoré et Mohamed Camara. Les deux premiers étaient attendus hier soir alors que le capitaine Hamari Traoré et Mohamed Camara doivent rejoindre le groupe aujourd’hui.

LES 27 AIGLES

Gardiens de but : Djigui Diarra (Jeunes Africains, Tanzanie), Aboubacar Doumbia (AFE), Ismaël Diarra Diawara (AIK fotball, Suède). Défenseurs : Hamari Traoré (Réal Sociedad, Espagne), Sikou Niakaté (SC Braga, Portugal), Boubacar Kiki Kouyaté (Montpellier, France), Mamadou Fofana (Amiens, France), Falaye Sacko (Montpellier, France), Amadou Danté (Strum Graz , Autriche), Moussa Diarra (Toulouse, France).





Milieux de terrain : Amadou Haïdara (RB Leipzig, Allemagne), Dadié Samassékou (Hoffenheim, Allemagne), Lassana Coulibaly (Salermitana, Italie), Yves Bissouma (Tottenham, Angleterre), Mohamed Camara (AS Monaco, France), Adama Traoré (Hull City, Angleterre), Boubacar Traoré (Wolverhampton, Angleterre), Kamory Doumbia (Brest, France), Aliou Dieng (Al Ahly, Égypte).





Attaquants : Nene Dorgelès (RB Salzbourg, Autriche), Fousseni Diabaté (Lausanne Sport, Suisse), Sékou Koïta (RB Salzbourg, Autriche), Ibrahim Sissoko (Saint Étienne, France), Youssoufou Niakaté (Bani Yas FC, Émirats arabes unis), Siminé Doucouré (Lorient, France), Lassine Sinayoko (Auxerre, France), Moussa Doumbia (Al Adalh, Arabie saoudite).

DES MALIENNES ET MALIENS SE PRONONCENT SUR LA LISTE DES AIGLES

Sidi Lamine Diarra, chauffeur : Selon moi, il ya un joueur qui avait sa place dans ce groupe, c’est Boubacar Traoré de l’US Monastir. Il est parmi les meilleurs buteurs maliens actuellement. À part ce joueur et les blessés, je pense que tous les autres sont là.

Moussa Sangaré, électricien : Je suis satisfait de la liste, car il n’a pas sélectionné les cadets qui reviennent du Mondial. Pour moi, ces enfants que certains souhaitaient voir en équipe nationale, n’ont pas encore le niveau de la CAN.

Daniel Diarra, entrepreneur : Je n’ai pas de problème avec la liste de Sékou Chelle parce qu’il y avait beaucoup de problèmes avec la blessure de certains cadres de l’équipe comme El Bilal Touré, Ibrahim Koné, Cheick Doucouré et Adama Traoré « Malouda ». Aucun entraîneur n’aurait aimé être à la place d’Éric au moment où il faisait sa liste.

Jean Marc Sanou, chirurgien : Jamais une liste ne fera l’unanimité. On peut donner son avis dans le plus grand respect mais critiquer ou même juger, je dis non. Surtout que l’entraîneur a dit d’attendre la fin de la CAN pour le juger.

Issa Traoré, pompiste : Je ne suis pas du tout d’accord avec la liste de l’entraîneur. Il y a certains joueurs qui n’ont vraiment pas leur place dans l’équipe, notamment Sékou Koïta et Diadié Samassékou qui ne jouent même pas dans leur club respectif.

Franck Tiessé, capitaine du Stade malien : Je suis content de la liste de l’entraîneur surtout le fait qu’il a sélectionné un gardien local. Je suis de tout cœur avec le Mali pour cette CAN qui se déroule chez moi en Côte d’Ivoire.

Hawa Sakiliba, vendeuse : La récréation est terminée, nous connaissons ceux qui seront à Abidjan et ceux qui n’y seront pas. Laissons l’entraîneur et les joueurs faire leur travail.

Massadio Haïdara, défenseur : Tout ce que Dieu fait est bon. J’aurais voulu défendre le Drapeau du Mali en Côte d’Ivoire mais Dieu en an décidé autrement. Je ne serai pas en Côte d’Ivoire à cause d’une blessure contractée lors de la séance d’entraînement, mardi dernier.

Moustapha Yattabaré, ancien international malien : Une bonne liste avec des grands joueurs. Je pense que ce groupe peut faire quelque chose en Côte d’Ivoire. Je souhaite bonne chance à l’équipe.

Banou Cissé, joueur du Réal : Le coach Éric a fait ses choix et nous devons les respecter. Néanmoins, j’aurais aimé voir plus de joueurs locaux dans le groupe.

