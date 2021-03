Manchester City – Borussia Mönchengladbach (2-0) : City trop puissant

Man City rêve toujours du quadruplé

En deuxième mi-temps, on assistait davantage à un match amical de pré-saison qu’à un huitième de finale retour de Ligue des champions… Signalons tout de même les occasions de Riyad Mahrez (65e, 68e, 89e, 90+3e) et de Bernardo Silva (67e) qui se mettaient en évidence sans trouver le chemin des filets.

Pep Guardiola profitait fort logiquement de son avance au tableau d’affichage et de l’apathie adverse pour procéder à une large revue d’effectif lors de ce second acte. Entre la 63e et la 75e minute, Rodrigo Hernandez, João Cancelo, Ilkay Gündogan, Ruben Dias et Bernardo Silva étaient respectivement remplacés par Fernandinho, Oleksandr Zinchenko, Raheem Sterling, Aymeric Laporte et Sergio Agüero.

Le coach mancunien pensait sans doute déjà à sa prochaine échéance, samedi contre Everton, en FA Cup. Car avec sa qualification contre pour les quarts de finale de la Ligue des champions, Manchester City est plus que jamais en lice pour réaliser le quadruplé Premier League, FA Cup, League Cup, Ligue des champions.