Mandature 2024-2028 du Comité national olympique et sportif du Mali : 21 fédérations renouvellent leur confiance à Habib Sissoko !

L’herbe coupée sous les pieds des frondeurs à court d’argument

L’écrasante majorité des fédérations nationales sportives a donné son feu vert à la candidature d’Habib Sissoko pour la mandature 2024-2028 à la tête du Comité national olympique et sportif du Mali (Cnosm). Du coup, elles coupaient l’herbe sous les pieds des frondeurs, très minoritaires et à court d’arguments.

Le prochain renouvellement du bureau du Comité national olympique et sportif du Mali (Cnosm) risque de n’être qu’une simple formalité avec la très probable réélection en roue libre du président sortant. Pour couper court à toutes les supputations et malveillances assénées ça ou là depuis quelques jours visant à saborder le bilan de Sissoko, vingt-une (21) fédérations nationales sportives, ont jeté leur dévolu sur le président sortant, mercredi à la mi-journée au cours d’une cérémonie empreinte de cordialité et de sportivité.

Les fédérations qui ont décidé de jouer la carte Habib Sissoko ont pour noms : Fédération malienne d’athlétisme, Fédération malienne de basket-ball, Fédération malienne de boxe, Fédération malienne d’escrime, Fédération malienne de football, Fédération malienne de hand-ball, Fédération malienne de judo, Fédération malienne de handisport, Fédération malienne de jeux de dames, Fédération malienne de jeux d’échecs, Fédération malienne de karaté, Fédération malienne de lutte, Fédération malienne de natation, Fédération malienne de pétanque, Fédération malienne de taekwondo, Fédération malienne de tennis, Fédération malienne de tennis de table, Fédération malienne de bras de fer sportif, Fédération malienne de cricket, Fédération malienne de Yoseikan Budo, soit 21 fédérations affiliées.

Ce plébiscite avant la lettre est bel et bien l’éloge du service rendu à la communauté sportive nationale et internationale depuis 24 ans qu’il dirige avec doigté, abnégation et patriotisme les destinées du Comité national olympique et sportif du Mali.

Le commandant Adama Mariko, président de la Fédération malienne de karaté, coordonnateur des fédérations nationales acquises à la cause d’Habib Sissoko dans une déclaration lue dans la salle n’a pas manqué d’indiqué “que le renouvellement d’un mandat ne se réduit pas une modification d’ordre administratif ne devant surtout pas revêtir un caractère sismique”, ajoutant qu’“il est la mise en valeur du management arrivé à maturité par la pertinence des objectifs et la cohérence des stratégies”.

L’organisation d’un Mouvement sportif national de stabilité et de solidarité, l’accroissement constant de la notoriété du Mali au sein du Mouvement olympique international, la reconnaissance mondiale de la qualité responsable de la relation entre le Mouvement sportif national et l’Etat du Mali sont, à l’en croire, les fruits de l’investissement du CNO dans l’action sportive sous le leadership éclairé du président Habib Sissoko et la dédicace au travail bien de toute l’équipe qui l’entoure.

Expérience et maturité

“Conséquemment et en reconnaissance de votre mérite, nous présidentes et présidents des fédérations nationales et groupements sportifs, mandataires exclusifs, sollicitons vivement votre candidature à la présidence du Cnosm pour le mandat 2024-2028. Avec notre confiance renouvelée”, a terminé le commandant Mariko.

Emu, le président Habib Sissoko a favorablement accueilli la requête de ses mandataires auxquels il a promis de travailler au triomphe de l’Olympisme au Mali en cas de réélection.

Tout en invitant les uns et les autres au dialogue fécond et la construction pacifique de l’édifice national, Sissoko a estimé que la longévité à ce poste est un gage de succès futur pour le Mali qui attend sa première médaille olympique depuis l’accession de notre pays à l’indépendance.

Les chances de podium pour le Mali sont aujourd’hui réelles avec l’équipe nationale olympique de football qui sera l’une des attractions aux Jeux olympiques Paris-2024. Les succès se construisant loin des disputes et de la calomnie, Habib Sissoko a invité le camp d’en face à la sérénité et à l’écoute.

L’homme a proclamé qu’il ne variera d’un iota en termes de bonne gouvernance des ressources humaines et financières. Une pratique qui fait que le Cnosm est cité partout en exemple en Afrique et dans le monde par les plus hautes instances du Comité international olympique (CIO).

Le témoignage du président de la Fédération malienne d’handisport, ceux du président de la Fédération malienne de jeux d’échecs et du président de l’Association des journalistes sportifs du Mali (AJSM) ont étalé les hautes qualités morales, humaines et professionnelles d’Habib Sissoko, sportif émérite et cadre compétent au service de l’économie nationale.

Nul doute que ses adversaires qu’il a longtemps côtoyés ou poussés à la roue n’auront que leurs yeux pour pleurer au soir du plébiscite d’Habib Sissoko.

El Hadj A.B. HAIDARA

