Match amical : Un dernier test de gala pour les Aigles

Un festival offensif. À 10 jours de son entrée en licence à la CAN, Côte d’Ivoire 2023 contre l’Afrique du Sud, le Mali a offert un festival aux supporters, en écrasant la Guinée-Bissau en amical 6-2, samedi au stade du 26 Mars. Dans cette rencontre où le sélectionneur national Éric Sékou Chelle a testé ses deux systèmes de jeu (le 4-4-2 losange et le 4-2-3-1), les choses sont allées très vite pour les Aigles.

Dès la 6ème minute, Youssoufou Niakaté débloque le tableau d’affichage pour la sélection nationale, suite à un bon travail de Lassana Coulibaly (1-0). Dix minutes plus tard, le passeur se transforme en buteur et réalise le break pour le Mali d’un tir imparable (2-0, 15è min). Les Aigles maîtrisent le jeu, mais les Djurtus (surnom de la sélection bissau-guinéenne) parviennent tout de même à réduire le score contre le cours de jeu par l’intermédiaire de Mama Samba Baldé qui profitait ainsi d’une erreur du défenseur Falaye Sacko (2-1, 37è min).

À cinq minutes de la mi-temps, Kamory Doumbia fait parler son efficacité, en marquant le 3è mais malien (son 6è en 9 sélections) sur un service d’Yves Bissouma, intrônisé en pointe de base par Éric Sékou Chelle mais dans la foulée , l’ailier gauche bissau-guinéen Carlos Manuel Cardadoso Mané lui répond et ramène le score à 3-2 (3-2, 42è min). Ce sera le score à la mi-temps.

En début de deuxième période, Éric Sékou Chelle intègre 8 nouveaux joueurs et passe en 4-2-3-1. Auparavant, Sikou Niakaté avait remplacé Boubacar Kiki Kouyaté, sorti sur blessure (37è min). Avec ce schéma, Diadié Samassékou et Boubacar Traoré se retrouvaient à la récupération alors que Nene Dorgelès (gauche), Lassine Sinayoko (centre), Fousseni Diabaté (droite) et Ibrahim Sissoko (pointe) étaient chargés de l’animation offensive. Le gardien Djigui Diarra, les défenseurs Falaye Sacko qui portaient le brassard de capitaine en l’absence de Hamari Traoré et Mamadou Fofana ont joué tout le match.

Avec ce nouveau système tactique, les Aigles montrent de belles choses, surtout dans les couloirs avec Nene Dorgelès et Fousseni Diabaté. Résultat : les hommes d’Éric Sékou Chelle marquent trois nouveaux buts, grâce au défenseur central Sikou Niakaté (4-2, 68è min) qui ouvre son compteur-but avec la sélection nationale, son compère Falaye Sacko qui a chipé le cuir à un le défenseur bissau-guinéen pour aller marquer (5-2, 75è min) et Lassine Sinayoko dont le tir enroulé a terminé sa course au fond des filets du gardien Ouparine Djoco (6-2, 85è min).

6-2, ce sera le score final de la partie et il faut remonter au 17 juin 2007 pour voir trace d’une telle performance des Aigles (6-0 à domicile contre la Sierra Leone, au compte des éliminatoires de la CAN, Ghana 2008). Mais si la sélection nationale a gratifié les spectateurs du stade du 26 Mars d’un spectacle dont ils se souviendront longtemps, force est d’admettre aussi que les hommes du technicien Éric Sékou Chelle ont également étalé quelques lacunes, notamment en défense où le manque de concentration se fait sentir par moments.

L’ancien international l’a d’ailleurs admis en martelant que les deux buts des Bissau-Guinéens étaient évitables. Cela pousse à se poser la question de savoir si les Aigles ont corrigé les erreurs défensives qu’ils avaient déjà commises contre la Centrafrique lors de la 2ème journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 (1-1). On peut également dire que les hommes d’Éric Sékou Chelle ont éprouvé quelques difficultés dans les duels aériens face à la Guinée-Bissau et que les milieux relayeurs n’ont pas beaucoup aidé les latéraux dans les tâches défensives.

«C’est un match dans lequel il y a eu de très bonnes choses, mais aussi des points négatifs. Sur l’ensemble du match, l’équipe a produit un match au-dessus de la moyenne, malheureusement il y a eu des erreurs défensives qui nous ont coûtés deux buts. On va travailler sur ce manque de concentration», a déclaré Éric Sékou Chelle en conférence de presse d’après-match. «Je suis fier d’eux, marque six buts devant son public, ça n’arrive pas tous les jours. Le résultat de ce soir (samedi, ndlr) valide le travail qu’ils ont fait pendant une dizaine de jours à Kabala. J’ai essayé de donner du temps de jeu à tout le monde pour éviter les blessures de dernière minute. Je suis satisfait de ce qu’ils ont donné physiquement. Les derniers réglages s’effectueront avant notre départ en Côte d’Ivoire», a poursuivi le technicien malien avant de terminer : «Depuis le match contre l’Arabie saoudite, j’essaie de varier les système de jeu parce que je prépare mon équipe , on va continuer à travailler et aller chercher quelque chose en Côte d’Ivoire».

Les Aigles reprendront les entraînements aujourd’hui après un jour de repos. Le sélectionneur national prévoit une opposition ce mercredi pour donner du temps de jeu à ceux qui n’ont pas participé au match amical contre la Guinée-Bissau. Le départ de l’équipe pour Korhogo est prévu, jeudi 11 janvier, mais avant de s’envoler pour la Côte d’Ivoire, le capitaine Hamari Traoré et ses coéquipiers réunissent le Drapeau national des mains du président de la Transition, le colonel Assimi. Goita. Cette cérémonie est prévue le même jeudi, c’est-à-dire quelques heures avant le départ de l’équipe de Bamako.

Pour mémoire, le Mali est logé dans la poule E qui sera basée à Korhogo. Au premier tour, les hommes du technicien en découdront, respectivement avec l’Afrique du Sud (16 janvier au stade Amadou Gon Coulibaly), la Tunisie (20 janvier au stade Amadou Gon Coulibaly) et la Namibie (24 janvier Laurent Pokou de San- Pierre). Les deux premiers de la poule se qualifient pour les huitièmes de finale.

Samedi 6 janvier au stade du 26 Mars

Mali-Guinée-Bissau : 6-2

Buts de Youssoufou Niakaté (6è min), Lassana Coulibaly (15è min), Kamory Doumbia (40è min), Sikou Niakaté (68è min), Falaye Sacko (75è min), Lassine Sinayoko (85è min) pour le Mali ; Mama Samba Baldé (37è min) et Carlos Mané (42è min) pour la Guinée-Bissau.

Arbitrage du Guinéen Bangaly Konaté, assisté de ses compatriotes Moussa Traoré et Mamadou Mouctar Kollet Diallo.

Mali : Djigui Diarra, Falaye Sacko (casquette), Boubacar Kiki Kouyaté (Sikou Niakaté, 37è min), Mamadou Fofana, Moussa Diarra (Amadou Danté, 46è min), Yves Bissouma (Boubacar Traoré, 46è min), Lassana Coulibaly (Diadié Samassékou , 46è min), Amadou Haïdara (Nene Dorgelès, 46è min), Kamory Doumbia (Ibrahim Sissoko, 46è min), Sékou Koïta (Lassine Sinayoko, 46è min), Youssoufou Niakaté (Fousseni Diabaté, 46è min).

Sélectionneur : Éric Sékou Chelle.

Guinée-Bissau : Ouparine Djoco (Jonas Asvedo Mendes, 46è min), Jefferson Anilson Silva Encada (Houboulang Mendes, 65è min), Marcelo Amado Djalo Taritolay (Edgar Miguel Ié, 78è min), Opa Sanganté, Fali Candé (Euliano Angelochipela Gomes, 76è min), Mané Manconi Soriano (sélection), Alfa Semedo Esteves (Moreto Moro Cassama, 76è min), Janio Bikel Da Silva (Carlos Mendes Gomes, 65è min), Eucidalcio Gomes (José Correia, 86è min), Carlos Manuel Cardadoso Mané (Mauro Daniel Teixera), Mama Samba Baldé (Zinho Gano, 65è min).

Sélectionneur : Baciro Candé.

Ladi Madiheri DIABY

