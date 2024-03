Matchs amicaux: la liste des Aigles avec Amadou Haïdara et Lassine Sinayoko mais sans Ives Bissouma

En prélude aux matchs amicaux contre la Mauritanie, le 22 mars, et le Nigéria, le 26 mars, à Marrakech au Maroc, le sélectionneur national des Aigles du Mali a publié, vendredi, une liste de 28 joueurs. On note la présence de neuf nouveaux joueurs, dont le défenseur de Montpellier, Modibo Sagnan, mais sans Ives Bissouma, le milieu de terrain de Tottenham.

Pour les deux matchs amicaux contre la Mauritanie, le 23 mars, et le Nigéria, le 26 mars, à Marrakech, qui font office de rentrée des classes pour les Aigles du Mali après la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) de football, le sélectionneur national a convoqué 28 joueurs. 15 d’entre eux ont pris part à la dernière compétition continentale qui s’est jouée en Côte d’Ivoire en janvier et février.

On retrouve sur la liste neuf nouveaux joueurs. Il s’agit de Bourema Kone, Modibo Sagnan Abdoulaye Diaby, Cheick Oumar Konaté, Mamadou Maiga, Mamadou Diambou, Mamadou Doumbia. Toujours pas de Alassane Pléa ni de Moussa Diarra qui avaient été convoités par le Mali à la veille de la CAN. On note aussi le retour des joueurs comme le gardien Mamadou Samassa, El Bilal Touré. L’autre fait notable est l’absence des joueurs comme le gardien de but, Ismaël Diawara, Ives Bissouma, Adama Traoré Nosse, Amadou Danté, Moussa Diarra, Boubacar Traoré, Aliou Dieng et Sékou Koïta. A l’exception du portier Diawara, les autres, qui ont été très décevants, paient, sans doute, leur mauvaise CAN.

Pour le reste, Éric Sékou Chelle a reconduit des cadres comme Amadou Haïdara, Diadié Samassékou, Hamary Traoré, Falaye Sacko, Djigui Diarra, Lassine Coulibaly, mais aussi des joueurs comme Lassine Sinayoko, Kamory Doumbia et Néné Dorgelès. Les derniers cités ont été des véritables révélations de la dernière Coupe d’Afrique des Nations même si le parcours du Mali s’était arrêté en quart de finale. Les Aigles ont été par la Côte d’Ivoire, future vainqueure, 2 buts à 1 au stade de la paix de Bouaké.

Les deux matchs se joueront à Marrakech au Maroc. Les Aigles affronteront la Mauritanie, le 23 mars à 20 heures, et le Nigéria, le 26 mars toujours à 20 heures GMT. Les deux rencontres vont permettre au sélectionneur de tester de nouveaux joueurs pour les échéances futures. Eric Sékou Chell doit inculquer une mentalité de gagneur à ses joueurs. D’où le choix d’affronter le Nigéria, finaliste malheureux de la dernière CAN, une équipe compte sur la scène internationale.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

La liste des joueurs sélectionnés

