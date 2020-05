La presse sportive malienne est en deuil. Dans un communiqué, le Bureau exécutif national de l’AJSM (Association des Journalistes Sportives du Mali) a annoncé le décès d’Ousmane Koné dit Puissant. Décès survenu le dimanche 10 Mai 2020, à l’Hôpital du Point G. L’ancien journaliste-animateur de la Radio FR3 est décédé des suites d’une longue maladie. La levée de son corps a eu lieu hier lundi à 14 heures, chez son père Feu El Hadj Fodé Seydou Koné à N’Tomikorobougou. En cette circonstance douloureuse, l’AJSM, au nom de l’ensemble des Journalistes Sportifs du Mali, a adressé ses condoléances les plus attristées à la famille du défunt. Mise au parfum de cette triste nouvelle, la Fédération malienne de football (Fémafoot) où l’illustre disparu travaillait également, a salué la mémoire de ce passionné du football. “Je présente mes condoléances attristées à la famille de l’illustre disparu ainsi qu’à toute sa corporation. Je veux saluer ici un passionné de ballon rond et de son équipe de cœur le stade malien. Nous vivons une période extrêmement difficile. Le lieu de rappeler que nous ne sommes que de passage sur la terre des hommes alors tentons de vivre utile en cultivant la paix et l’amour car on ne retiendra que cela de nous. Puisse le tout puissant lui ouvrir son vaste paradis. À Dieu Puissant”, a déclaré le président de la Fémafoot Mamoutou Touré “Bavieux”.

Somalie :

L’ancien gardien de but abattu dans une mosquée

La Fédération somalienne de football (SFF) a annoncé le décès d’un officiel clé. Abdiwali Olad Kanyare a été abattu par des hommes armés non identifiés le jeudi 7 mai 2020 dans une mosquée.

Agé de 39 ans, la SFF rapporte que l’ancien gardien de but, instructeur et entraîneur des gardiens de l’équipe nationale des jeunes en Somalie a trouvé à l’intérieur d’une mosquée alors qu’il exécutait des prières Taraweeh (prières spéciales tenues pendant le Ramadan). “Au nom de la famille du football somalien, j’adresse nos sincères condoléances à sa famille et à ses amis dans le football. C’est vraiment très triste que nous ayons perdu un jeune entraîneur et instructeur visionnaire, un homme qui avait une grande ambition pour sa carrière dans le football “, a déclaré le président de la SFF, Abdiqani Said Arab.

Avant sa reconversion en formateur de gardien de but des équipes de jeunes somaliens, Kanyare a joué dans plusieurs clubs locaux, dont Bariga Dhexe FC, Horseed Sports Club et Mogadishu City Sports Club, anciennement connu sous le nom de Banadir Sports Club. Il a également représenté la Somalie dans de nombreuses compétitions internationales dans les années 2000 jusqu’à sa retraite internationale en 2015.

Alassane CISSOUMA

