Neuer admet son erreur au Bernabéu : “C’est très amer, ce but a été un gros coup”

“C’est très amer pour moi”, a déclaré Manuel Neuer à DAZN. “Je m’attendais à ce que le ballon atterrisse différemment sur ma poitrine. Il était plus haut que je ne le pensais et j’ai eu du mal à le rattraper. Puis Joselu est arrivé plus vite”, a-t-il expliqué.

“Pour un gardien qui est ici depuis aussi longtemps que moi, ce n’est pas quelque chose de nouveau, je suis déjà passé par là. Mais ce but a été un gros coup dur”, a admis le gardien de 38 ans.

L’équipe allemande menait 1-0 à la 88ᵉ minute et était virtuellement qualifiée pour la finale. Le but a permis au Real Madrid d’égaliser à 1-1 et à Joselu de porter le score à 2-1, avec un Santiago Bernabéu en feu et un Bayern Munich découragé.

AFP

