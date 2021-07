Nicolas Anelka conseille à Kylian Mbappé de quitter le PSG

Dans une lettre ouverte à Kylian Mbappé, Nicolas Anelka lui suggère de quitter le PSG et la Ligue 1 pour accomplir ses immenses objectifs personnels.

Ancien attaquant du PSG et de l’équipe de France, Nicolas Anelka (42 ans) a adressé une lettre ouverte à Kylian Mbappé sur le site de The Athletic. Pour son prédécesseur chez les Bleus, Mbappé devra obligatoirement quitter le PSG et surtout la Ligue 1 pour accomplir ses immenses objectifs personnels.

“Ton choix dépend de ce que tu veux accomplir en football, écrit notamment Anelka. Si tu veux les plus grands honneurs, tu devras quitter le PSG à un moment donné. Quoi que tu fasses à Paris, ce sera bien, mais tu auras toujours quelqu’un pour dire : “C’est bien ce que tu as fait au PSG, mais ce n’était que la France.” Les meilleurs Championnats sont en Angleterre et en Espagne, donc tu n’as pas pu encore te mesurer aux meilleurs joueurs dans le meilleur Championnat.”

“Je pense que le Championnat le plus difficile est en Angleterre”

Nicolas Anelka, ancien attaquant du PSG et de l’équipe de France

“Tu devras décider, ajoute Anelka. Si tu veux gagner le Ballon d’Or, ce à quoi tu devrais aspirer pour faire écho à Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, tu devras te mesurer aux meilleurs. Tu ne peux pas dire que tu te mesures aux meilleurs tout le temps quand tu es au PSG. La Ligue 1 n’est pas facile, ne vous méprenez pas, mais je pense que le Championnat le plus difficile est en Angleterre. Donc, si tu veux être l’un des meilleurs, tu dois faire ce que tu fais avec le PSG à Chelsea, Manchester United, Arsenal, Manchester City ou Liverpool. Ou aller en Espagne, au Real Madrid ou au Barça. Ou peut-être en Italie. Là, nous pourrons parler d’un impact plus global.”

Par: Lequipe

