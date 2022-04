Après les derniers éléments parus en France, le journal madrilène MARCA fait un très long point et confirme que Kylian Mbappé n’a ni choisi son futur club, ni même trouvé un accord définitif avec le Real Madrid. Le club espagnol affiche toujours son optimisme mais n’a pas bouclé le dossier comme il l’espérait.

Les désormais fameux « nouveaux éléments » évoqués par Kylian Mbappé font aussi beaucoup parlé de l’autre côté des Pyrénées et le quotidien sportif madrilène MARCA a consacré un énorme point à l’avenir de l’attaquant français, s’appuyant sur des sources « très proches du joueur », sur les leurs au sein du Real Madrid ainsi que quelques unes autour du PSG. La conclusion est pour le moins limpide : Kylian Mbappé n’a toujours pas décidé de façon définitive où il jouera la saison prochaine.

Ses proches assurent toujours que le Real « a toutes les possibilités » de le faire signer, certains allant même jusqu’à assurer qu’il souhaite toujours y jouer, et les mêmes ont également démenti qu’il y avait un accord avec le PSG pour une prolongation. Pour l’heure, il faut encore et toujours attendre que le joueur fasse son choix et le vestiaire parisien serait donc toujours dans l’attente, tout en y croyant. Mais en cas de départ, il faut aussi que Mbappé trouve un accord définitif avec le Real Madrid, ce qui n’est toujours pas fait selon MARCA.

Le club espagnol espérait boucler le dossier après l’affrontement en Champions League entre les deux clubs et plusieurs rendez-vous ont bien eu lieu rapporte MARCA, mais aucun accord n’a été trouvé et il y a même eu une pause de dix jours dans les négociations, chacun étant occupé de son côté. Sur le plan sportif, Mbappé est dans l’ensemble d’accord avec le Real, même si Erling Haaland renforçait également l’attaque madrilène, mais il a aussi « montré son inquiétude quant au rajeunissement nécessaire de l’effectif madrilène au cours des trois ou quatre prochaines saisons. »

Malgré ce point qui semble gênant pour un joueur qui place le projet sportif avant tout, le Real Madrid continue de diffuser son optimisme, s’appuyant notamment sur la volonté du joueur de venir… l’été dernier. Les droits à l’image du joueur sont aussi un point complexe de la négociation selon le journal sportif mais le club madrilène reste calme et serein dans ce dossier alors que l’opération Mbappé « entre dans sa dernière ligne droite » comme l’explique MARCA.

Côté PSG, on sort la grosse artillerie, même si la fameuse offre évoquée par Guillem Balague ces derniers jours n’est pas confirmée. Le club de la capitale fait tout pour convaincre Mbappé de s’engager pour une durée courte, deux ans maximum, et fait miroiter la possibilité de partir à l’été 2023, la priorité des décideurs qataris étant d’avoir le joueur sous contrat au moment de la Coupe du Monde 2022 à la maison. Reste qu’un contrat de deux ans sans clause libératoire, le principe étant interdit dans les contrats déposés auprès de la LFP, ne peut pas être rompu facilement… Paris lui laisserait malgré tout cette porte de sortie de l’été 2023 ouverte.

Alors que même Emmanuel Macron tenterait de convaincre Kylian Mbappé de rester encore un peu en France, le principal décisionnaire reste encore et toujours le joueur. Sa famille et son avocate le conseillent mais c’est bien lui qui décidera. Et pour l’heure, il faut encore et toujours attendre.

Par: culturepsg.com

Commentaires via Facebook :