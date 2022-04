Arrivé à son terme le 6 avril, le contrat du Français Patrice Beaumelle en tant que sélectionneur de la Côte d’Ivoire n’a pas été renouvelé. La Fédération ivoirienne a confirmé son départ ce mardi. La Fédération ivoirienne de football (FIF) a confirmé ce mardi matin le départ de Patrice Beaumelle de son poste de sélectionneur de la Côte d’Ivoire, après deux années à la tête des Éléphants. Arrivé à son terme le 6 avril, son contrat n’a pas été renouvelé. Défaite par deux fois lors de la dernière trêve internationale (en France, 2-1, puis en Angleterre, 3-0), la Côte d’Ivoire a échoué en huitièmes de finale de la CAN 2021, avant de manquer les barrages de la Coupe du monde 2022. « Le comité de normalisation de la Fédération ivoirienne de football (CN-FIF) tient à exprimer les remerciements au coach Beaumelle et à tout son staff pour le travail effectué à la tête de l’encadrement technique des Éléphants et salue ses qualités humaines, son engagement, son professionnalisme, son humilité et sa discrétion, écrit la FIF dans un communiqué. Tout en saluant l’esprit d’ouverture du technicien français et de sa bonne collaboration avec la Fédération ivoirienne de football, le CN-FIF lui souhaite une heureuse poursuite de sa carrière. »

L’Equipe.fr

