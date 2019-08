Manchester City a fait le boulot en s’imposant 3-1 sur la pelouse de Bournemouth pour cette rencontre de la troisième journée de Premier League.

La troisième journée du championnat anglais se poursuivait en ce dimanche après-midi de la fin du mois d’août. Hier, Liverpool avait frappé fort en s’imposant 3-1 contre Arsenal, devenant la seule équipe à avoir remporté toutes ses rencontres de Premier League. Autant dire que les Citizens voulaient prendre les trois points pour ne pas déjà se faire distancer par les Reds, bien qu’à ce stade de la saison tout écart aussi conséquent qu’il soit est toujours rattrapable. Pour ce match, Pep Guardiola sortait encore l’artillerie lourde, même si les recrues Rodri et Cancelo démarraient sur le banc. On avait par exemple droit à un joli trio offensif composé de Sterling, Bernardo Silva et Agüero, alors que Gundogan, De Bruyne et David Silva étaient chargés de l’animation offensive de l’équipe dans l’entrejeu. Les Skyblues se sont imposés 3-1.

Sans surprise, on voyait d’entrée une équipe mancunienne très conquérante, qui privait déjà son rival de ballon. Très vite, Bernardo Silva était à deux doigt de faire la différence sur cette belle frappe croisée, après un caviar de Sterling (7e). Il n’a plus fallu attendre longtemps pour que les filets tremblent une première fois, via le Kun d’Agüero, qui récupérait un ballon dans la surface, dos au but. En pivotant, l’Argentin plaçait parfaitement le cuir au ras du poteau droit de Ramsdale (0-1, 15e). La domination des Citizens se poursuivait, eux qui n’étaient pas vraiment bousculés par les Cherries. Il faut dire que même derrière au score, les joueurs de Bournemouth avaient construit une véritable muraille devant leur surface.

David Silva a encore brillé

La rencontre entrait donc dans un faux rythme, mais Smith avait la balle du 1-1 entre les pieds après cette erreur colossale d’Otamendi devant Ederson (38e). Et quand Bournemouth semblait enfin en mesure de rivaliser avec les Skyblues, ces derniers faisaient le break. Tout est allé très vite sur cette action lancée par Aymeric Laporte. Côté droit, Bernardo Silva trouvait son homonyme David dans l’axe. Ce dernier lâchait une passe laser à Sterling dans la surface, et l’Anglais terminait l’action à merveille, signant son cinquième but de la saison (0-2, 43e). Harry Wilson allait cependant réduire l’écart dans le temps additionnel de la première période d’un coup franc sublime (1-2). De quoi rebooster les locaux ? Au retour des vestiaires, il y avait des opportunités des deux côtés…

David Silva, puis Raheem Sterling, étaient tout proches de signer le troisième but de leur équipe (50e). Ederson devait tout de même s’employer devant Callum Wilson (52e). Les Cherries laissaient plus d’espaces derrière, mais étaient aussi plus dangereux. L’entrée de Rodri peu avant l’heure de jeu avait probablement pour but de resserrer les rangs derrière. David Silva, en forme ce soir, signait un rush dans la surface et le ballon terminait dans les pieds d’Agüero, qui ne se faisait pas prier pour crucifier le portier rival et s’offrir un doublé (1-3, 64e). Dès lors, les Citizens se sont contentés de gérer leur avance, faisant tourner le ballon et contrôlant la rencontre, tout en maîtrise. Les trois points en poche, les troupes de Pep Guardiola grimpent jusqu’à la deuxième marche du classement.

