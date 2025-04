Real Madrid : le plan fou de Carlo Ancelotti avec Arda Güler

Titulaire face à Getafe en tant que relayeur, Arda Güler a brillé avec le maillot du Real Madrid. Et Carlo Ancelotti s’imagine bien l’installer plus bas que son poste habituel…

Il y a deux ans maintenant, le Real Madrid décidait de débourser 20 millions plus 8 millions de bonus pour récupérer le jeune Arda Guler en provenance de Fenerbahçe. Alors âgé de 18 ans, l’international turc savait qu’il fallait d’abord passer quelques étapes avant de pouvoir s’imposer dans un club du très haut niveau. Régulièrement blessé pour sa première saison, il avait tout de même pu montrer de belles choses dans le sprint final en Liga et on attendait maintenant la confirmation sur cet exercice 2024-2025.

Mais pour le moment, Arda Güler est dans le dur et ne doit se contenter que des miettes. Logiquement barré par la concurrence en attaque, l’ailier de 20 ans a joué 36 rencontres cette saison, mais avec seulement 13 titularisations. Pas de quoi donc réellement s’illustrer même s’il a inscrit 4 buts et délivré 7 passes décisives. Justement ce mercredi, il était titulaire face à Getafe et il a saisi sa chance puisqu’il a inscrit l’unique but de la rencontre, offrant donc les trois points à son équipe. Sauf que petite particularité, Carlo Ancelotti a décidé de l’aligner dans les trois du milieu et non plus dans les trois attaquants.

Brillant à la création

Et dans ce rôle, Güler a été plutôt brillant. À en croire les informations de AS, Carlo Ancelotti voit d’ailleurs un avenir à Guler en tant que nouveau… Toni Kroos ! Le coach italien a d’ailleurs été très élogieux en conférence de presse. «Il a joué comme milieu de terrain intérieur et il l’a fait à sa manière. Bon, avec de la qualité. Avec une idée et beaucoup de tranquillité. (…) Si on sort en 4-4-2, il ne peut pas sortir en double pivot, donc la seule chose qu’il peut occuper c’est l’aile droite dans ce système. Mais si on joue en 4-3-3, comme aujourd’hui, il peut très bien faire comme milieu de terrain intérieur, relayeur. Parce que c’est un joueur qui travaille dur. Il manque évidemment un peu de force dans les duels, mais il a beaucoup de qualités. Et je ne dis pas cela seulement à cause du but qu’il a marqué ce soir, mais à cause de sa gestion du match. Je pense que son avenir sera plus bas sur le terrain. L’imaginer aujourd’hui comme un pivot peut paraître fou ; mais à l’avenir, il pourra jouer à ce poste. Bien que dans un 4-3-3, évidemment, pas dans un 4-4-2. Parce que la qualité et la construction du jeu sont phénoménales», a confié Carlo Ancelotti.

Les comparaisons avec Toni Kroos n’ont pas manqué après la rencontre face à Getafe. Dans son édition du jour, AS a ainsi fait un parallèle entre le Turc et l’Allemand au niveau des statistiques. Face à Getafe, Guler a affiché un pourcentage de précision de passes de 88% qui se rapproche des standards de Kroos (92% en moyenne en Liga la saison dernière). Mais c’est surtout dans sa prise de risque qu’il a excellé. Avec 77 passes tentées en 78 minutes, Güler était dans la tranche d’un Toni Kroos (97 passes en 90 minutes) avec aussi 29 passes réussies dans la moitié de terrain adverse. Pour comparer, lors de ses 48 derniers matchs avec Madrid, il a réalisé en moyenne 53 passes tentées en 90 minutes. Ce mercredi, il était donc bien au-dessus de la moyenne et l’idée de le faire redescendre d’un cran prend de plus en plus de crédibilité à Madrid…

Source: https://www.footmercato.net/

Commentaires via Facebook :