Sacrée parmi les meilleures joueuses du mondial FIBA U 19 : Sika Koné célébrée en héroïne par le CPFB

Sacrée parmi les «Cinq Majeures» (meilleures joueuses de la Coupe du monde des moins de 19 FIBA «Hongrie 2021» (Debrecen, du 7 au 15 août 2021), Sika Koné a été célébrée samedi dernier (28 août 2021) par le Centre de promotion et de formation en basket-ball (CPFB) où elle a fait ses premiers pas de basketteuse avant d’aller en Espagne. En plus de Sika Koné venue avec son trophée, cette cérémonie d’hommage a été marquée par la présence des parents de la star, du promoteur du centre, Dr Karamogo Dianka, et de Bessotié Sogoba représentant le maire de la commune VI du district de Bamako.

La basketteuse malienne évoluant au Spar Gran Canaria (Liga Femenina 2, Espagne) est aussi la seule Africaine à figurer sur cette short list des meilleures joueuses de cette compétition à l’issue de laquelle le Mali s’est classé 4e. Une première pour le basket-ball africain. Pour permettre à l’assistance d’apprécier le talent de la star, Sika Koné a participé à un match d’exhibition avec les joueuses du CPFB en réussissant des paniers spectaculaires. Elle a ensuite présenté son trophée aux responsables du CPFB, à ses parents et au représentant du maire.

«Seul le travail paie. Il faut aimer un travail pour y réussir», s’est réjoui l’oncle maternel et parrain de Sika Koné, Sidi Dao, en faisant référence à la 4e place du Mali et à la présence de sa fille parmi les 5 meilleures joueuses du tournoi. Quant au promoteur du Centre de promotion et de formation en basket-ball, Dr Karamogo Dianka, il a rappelé que Sika Koné est la seule joueuse africaine parmi les 5 meilleures de cette coupe du monde U19 ans. «Nous demandons aux autorités de soutenir nos centres qui forment de telles stars», a souhaité Dr Dianka.

La vedette de l’événement, Sika Koné, a remercié le bon Dieu, les responsables du CPFB pour cette initiative, l’Etat, la Fédération malienne de basket-ball (FMBB) et son manager. La joueuse de Spar Gran Canaria (Liga Femenina 2) a également demandé les bénédictions de tous. «Je demande à mes frères et sœurs d’être engagés et d’avoir confiance en eux, car seul le travail paye», a rappelé le jeune prodige du CPFB.

Créée en août 2004, le Centre de promotion et de formation en basket-ball (CPFB) se donne comme mission de promouvoir le basket-ball. Le centre dispose de plusieurs trophées dans les compétitions des jeunes filles et garçons. Et le succès de Sika Koné est un exemple palpable de l’engagement, des ambitions de ce centre et aussi de la compétence de ses formateurs.

Oumar Alpha

