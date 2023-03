Sport au Féminin : KSC et CONFEJES organisent un tournoi féminin

Dans les mouvances de la journée internationale des droits des femmes, l’association Kalaban-Sport-Clubs (KSC) en partenariat avec la CONFEJES, a organisé un tournoi interscolaire de football féminin. La finale du tournoi a opposé l’équipe de Kalaba contre celle de Bacodjicoroni le jeudi 16 mars 2023 sur le terrain du Complexe sportif Abdul Wahab Djigiba de Kalaban –Coura.

La présente activité s’inscrit dans le cadre du ‘Projet Sport -Femme -Santé,’ financé par la CONFEJES. Les finalistes : l’équipe de Badjodjicori et celle de Kalaba-Coura se sont affrontées dans une ambiance de fair-play lors de ce tournoi. La victoire remportée par l’équipe de Bacodjicoroni sur un score de 1-0, a été fêtée par les filles et leurs enseignants venus en nombre les supporter.

Si le KSC n’est plus à présenter sur l’échiquier sportif au Mali notamment avec ses nombreuses activités au niveau du basket ball, sa présente initiative a été fortement appréciée par les parents d’élèves, les enseignants ainsi que les élèves. Le représentant de la direction régionale de la promotion de la femme, de l’enfant et de la famille de la CV du district de Bamako, Mamadou Dicko, dans son intervention il est revenu sur l’importance des activités sportives pour la jeunesse. « Nous sommes très heureux de prendre part à cette activité. Nous félicitons les initiateurs et pour reprendre la citation, rien de tel qu’un esprit sain dans un corps sain », a-t-il déclaré. Tout en souhaitant la duplication de pareil événement à travers le pays en faveur des élèves. Un souhait également formulé par le Chef de Division de la vie associative de la direction nationale du sports et l’éducation physique, Oumar Diarisso, qui a son tour, souligne l’importance de l’exercice sportif par les jeunes. Qui, selon lui, contribue à la socialisation et à l’intégration des enfants mais également fortifie leur apprentissage et intelligence. Par ailleurs, M. Diarisso , note que la CONFEJES est parfaitement en phase avec les ambitions des autorités sportives du Mali singulièrement leur commune ambition à booster le sport féminin. Aussi la fédération des sports accompagne et félicité la CONFEJES qui œuvre pour galvaniser le sport en milieu scolaire de manière générale, et singulièrement celui des filles et femmes. En effet, comme souligné par la coordinatrice internationale de la CONFEJES (Conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports de la Francophonie), Mme Djénébou Sanogo, leur mission est de vulgariser et valoriser l’ensemble des disciplines sportives tant chez les jeunes que les moins jeunes. ET le ‘Projet Sport -Femme –Santé financé par la CONFEJES en est une belle illustration. Cette finale a été une occasion de démonstration de mouvements sportifs. Qui selon Mme Sanogo peut être exercer par tout le monde quelque soit l’endroit et l’âge pour se maintenir en bonne forme physique.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

