Sport : Stades et salles réouverts

Les sportifs peuvent rechausser les crampons et les baskets. Après moult démarches infructueuses, le gouvernement vient d’autoriser la réouverture des stades et salles de compétition sportive. La mesure fait suite au recul des cas de contamination au covid 19. Mais la pandémie n’est pas vaincue. Seule la 22ème et dernière journée du championnat national est programmée pour le 21, 22 et 23 août. Suivra le carré d’as s’étalant sur trois journées. Il appartient aux ligues régionales d’élaborer un calendrier de compétitions dans leur ressort.

La nouvelle est diversement accueillie par le monde sportif. Certains affichent un sourire, au motif que la reprise se fait dans les conditions sanitaires recommandées par le Comité scientifique. Le comité exécutif se propose de fournir les kits. Cependant, les matchs se joueront à huis clos. D’autres, au contraire, estiment que l’intérêt du football commande l’arrêt de la présente saison en vue de mieux préparer la prochaine.

A présent le championnat se dispute à 23 équipes contre 16 précédemment suite à un consensus mettant fin à une crise ouverte. Une nouvelle crise se profile à l’horizon. On reproche notamment à la Fédération malienne de football (FEMAFOOT) l’absence de toute consultation préalable à la prise de décision.

L’ex-sociétaire du Djoliba

Boubacar Sow malade

Trapu, véritable force de la nature, Boubacar Sow est abandonné dans son lit de malade à Ségou. L’ex-latéral gauche a tout donné au Djoliba AC et ne semble rien reçu en retour. Il fut une des pièces essentielles du dispositif de ce club de football bien avant Samba Sow, un attaquant de grand talent. Prompt rétablissement colosse ! Reconnaissons-le, les anciennes gloires du sport roi pataugent dans des difficultés de toutes sortes et meurent le plus clair du temps dans une misère indescriptible.

La Rédaction

Commentaires via Facebook :