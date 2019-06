Le président de la Fiba-Afrique, le Malien Hamane Niang, a animé, ce jeudi 20 juin, une conférence de presse à Bamako pour annoncer sa candidature à la présidence de la Fiba-Monde. Il était accompagné par son ami Cheick Oumar Sissoko dit Yanki, de Harouna Boubacar Maïga, président de la Fédération malienne de basketball, et de plusieurs membres de sa famille.

Son mandat étant arrivé à terme, Orazio Muratore devra céder sa place à un Africain, conformément à la règle de la présidence tournante de l’institution mondiale de basketball. La présidence Fiba-Monde 2019-2023 revient au continent africain.

Le 30 août prochain, se tiendra en Chine le Congrès de l’instance mondiale du basketball, la Fiba-Monde. Au cours de ce congrès, les présidents des fédérations nationales du monde désigneront un nouveau président qui aura la lourde tâche de gérer cette organisation pendant 4 ans. C’est dans ce cadre que le Malien Hamane Niang, président de la Fiba-Afrique, soutenu par ses pairs, a décidé de déposer sa candidature pour la présidence de la Fiba-Monde.

Dans son intervention liminaire, il a souligné que sa candidature pour la présidence de la Fiba-Monde est partie de ses pairs du Bureau central et du Comité exécutif de la Fiba-Afrique. « Mes collègues de la Fiba-Afrique qui avaient toutes les latitudes et le droit de se présenter au poste de président de la Fiba-Monde m’ont demandé de représenter le continent africain au poste de la présidence de la Fiba-Monde ». Pour cela, il a profité de l’occasion pour remercier les hommes et les femmes qui lui ont fait ce grand honneur. « Je suis fier et heureux de porter haut le flambeau du basketball africain dans le monde », a –t-il souligné.

Il est important de rappeler que Hamane Niang, durant son mandat à la tête la Fiba-Afrique, a beaucoup œuvré pour le développement de la discipline sur le continent. A commencer par la construction d’un nouveau siège de la Fiba-Afrique à Abidjan, la formation des acteurs du basketball du continent. A cela s’ajoute le renforcement des infrastructures de basketball dans plusieurs pays africains.

L’élection aura lieu en marge de la 18ème édition de la coupe du monde masculine de basketball.

Mariam Camara

