Sy Aminata Makou Traoré, présidente de la commission femmes et sports du CNOSM, lors de la nuit de “Nyeleni Awards sports 2023” : “Monsieur Habib Sissoko, vous êtes un He For She”

“Notre objectif, c’est de faire des femmes de véritables responsables et actrices du mouvement sportif malien”

Organisé par le Comité national olympique et sportif du Mali à travers la commission permanente de travail "Femmes et sports", en collaboration avec le ministère de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'Instruction civique et de la Construction citoyenne, le dîner de gala de "Nyeleni Awards Sports 2023", qui s'est tenu le vendredi 3 mars dernier au Centre international des conférences de Bamako (CICB), a tenu toutes ces promesses. Cette soirée était présidée par le secrétaire général du département des Sports, Amadou Diarra Yalcouyé en présence de plusieurs invités de marque.

Je suis particulièrement heureuse de vous retrouver, à l’occasion de ce diner de gala organisé par le Comité national olympique et sportif du Mali en collaboration avec le ministère de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne.

Il me plait de rappeler que le Comité national olympique et sportif du Mali est engagé depuis plusieurs années en faveur de la mixité dans le sport, notamment pour l’accès des femmes à la pratique et aux instances dirigeantes. C’est pourquoi à travers la commission permanente de travail ‘Femmes et sport’, notre Comité poursuit son objectif de faire des femmes de véritables responsables et actrices du Mouvement sportif malien.

En initiant ce diner de gala, nous entendons soutenir cette dynamique favorable à la promotion du sport féminin sous toutes ses formes. Parmi ces formes, il y a celles du mérite et de la reconnaissance des efforts de toutes ces femmes et de ses hommes qui ont d’hier à aujourd’hui, permit le rayonnement du sport malien.

Oui, notre pays compte de nombreux acteurs du sport qu’ils soient athlètes, dirigeant, encadreurs, officiels techniques ou encore journalistes qui ont rendu d’éminents services à la cause sportive malienne grâce à leur performance et/ou leur forte implication dans la réalisation des plus grands succès du Sport malien.

Hélas, nombreux sont ces acteurs tombés dans l’oubli au fil des années voyant leurs exploits peu reconnus. Pourtant grâce à leur effort, le drapeau malien s’est hissé au sommet du sport continental et mondial. Ne les oublions Pas !

Ne les oublions pas car ces athlètes de haut niveau, et plus précisément ces championnes, sont sous les projecteurs tout au long de leur carrière. Elles sont couvertes de gloire par les médias mais aussi par les politiques. Mais à l’heure de la retraite, la majorité de ces championnes retombent dans une forme d’anonymat et doivent se réhabituer à la vie ordinaire et ses obligations. Car la retraite n’étant pas seulement synonyme de gloire passée mais c’est aussi une perte importante de revenus et la nécessité de se reconvertir s’impose à elles.

A ce titre, en plus de la reconnaissance de leur mérite, j’invite les autorités compétentes à penser des solutions structurelles qui permettront aux anciens sportifs d’assurer leur reconversion afin de supporter leurs charges quotidiennes.

Monsieur le président Habib Sissoko,

Je voudrais me faire l’interprète des femmes sportives en vous faisant part de notre sincère admiration pour la façon dont vous vous acquittez de vos fonctions. Votre engagement personnel dans les milieux olympiques et sportifs ainsi que votre action très concrète en faveur des femmes qui contribuent de manière significative au rayonnement de notre pays à travers le monde. Par ailleurs, je puis témoigner de votre rôle déterminant dans bien des situations qui ont fait évoluer la cause des femmes dans le sport. Comme disent les anglophones vous êtes un ‘He For She’. Soyez en Remercié

Aux yeux de la communauté mondiale olympique, il existe bel et bien un ‘Exemple malien’. Riche d’un passé brillant et fier à juste titre de son héritage, on peut dire sans doute que notre comité incarne aujourd’hui la créativité et la modernité, avec des progrès tout à fait remarquables qu’il nous faut consolider tout en poursuivant vers les efforts en vue de nous adapter aux nouveaux défis et exigences de notre environnement et de ses acteurs.

Je voudrais aussi saluer l’engagement et le travail abattu par toute la famille olympique et sportive malienne chacun d’entre vous pour la qualité de l’organisation des différentes activités et compétitions féminines qui ont certainement contribué à l’essor du sport féminin dans notre pays. Je vous exhorte à poursuivre cette dynamique dans vos différentes structures en accordant une priorité absolue au sport féminin et à la condition des filles et des femmes dans vos programmes d’activités de sorte à leur assurer un mécanisme de renforcement de compétences et surtout de protection.

Mesdames, anciennes et actuelles sportives, actrices du mouvement sportif,

Je voudrais vous traduire ici ma satisfaction et celle des membres de la commission Femmes et sport à vous voir fédérer vos actions, à vous rassembler, à fusionner vos énergies pour construire et faire aboutir ensemble nos projets communs.

Mesdames et Messieurs,

Il est important de rappeler que nous sommes présents ce dîner gala pour partager un repas de la famille sportive, mais surtout pour célébrer nos braves sportives.

Mes vives félicitations aux lauréats, mes encouragements à toutes celles et ceux qui soutiennent la cause des femmes dans le sport.

Je voudrais clore mon propos en souhaitant à tous et à toutes un heureux diner de gala”

