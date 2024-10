Tom Saintfiet après Guinée-Bissau-Mali : «Il y a des choses à améliorer»

Dans cette interview, le sélectionneur des Aigles analyse le match Guinée Bissau-Mali, notamment la prestation de ses joueurs et se projette sur les deux dernières journées face, respectivement a l’Eswatini et au Mozambique. Le Belge se dit sir a 100% de la qualification du Mali

L’Essor : Quels sont vos sentiments après ce match nul contre la Guinée-Bissau ?

Tom Saintfiet : Comme entraîneur, je ne suis pas content du résultat, parce que je veux gagner tous les matchs. Toute l’équipe voulait gagner ce match, sur un tir 11 fois au mais sans réussir à marquer. La Guinée-Bissau est une bonne équipe avec des joueurs de qualité comme l’attaquant Norberto Bercique Gomes Betuncal qui joue à Everton.

L’adversaire a fait 8 tirs, bref on n’a pas réussi à prendre les trois points qui allaient nous qualifier et c’est dommage. Nous allons tout mettre en œuvre pour obtenir la qualification lors de la prochaine journée. Nous devons travailler notre efficacité devant les buts. Après quatre journées de compétition, nous avons quatre points de plus que la Guinée-Bissau et le même nombre de points que le premier du groupe.

Il reste deux matches, un à l’extérieur et un à domicile. On va se qualifier pour la phase finale, c’est sûr. Les points positifs, c’est le fait que notre défense a bien joué. On voulait contrôler le milieu de terrain parce qu’il y a beaucoup de bons joueurs dans ce secteur. On a joué avec cinq milieux, mais cela n’a pas suffi pour marquer. Il y a des choses à améliorer et on va continuer à travailler.

L’Essor : Selon vous, qu’est-ce qui n’a pas marché aujourd’hui (mardi, ndlr) ?

Tom Saintfiet : Le fait de n’avoir pas réussi à marquer, c’est tout. Les joueurs ont bien joué avec l’intensité, un engagement fantastique et une discipline. Ils ont fait le pressage, se sont créés des occasions et continuent à presser jusqu’à la dernière minute. Ils ont tout donné pour gagner ce match, mais ça n’a pas marché. On a tiré plusieurs fois au but, on pouvait obtenir une pénalité, mais je n’aime pas parler de l’arbitrage. On doit être plus efficace. Les attaquants ont bien joué et auraient pu marquer trois, voire quatre mais s’ils n’avaient manqué de précision dans le dernier geste.

L’Essor : Qu’est-ce qui peut expliquer ce manque d’efficacité et selon vous, quelle est la solution ?

Tom Saintfiet : J’ai confiance aux joueurs qui sont là. El Bilal a marqué au match aller, c’est son 8è mais en 18 matches avec l’équipe nationale. J’espère qu’il va jouer plus avec son club et, surtout continuer sur la même lancée en équipe nationale. On va maintenant travailler sur les joueurs qui sont là, mais aussi ceux qui ne sont pas là pour les prochains matchs.

Une fois encore, notre ambition est de gagner tous les matches, mais aucune équipe ne peut faire ça. Je suis content du fait que l’équipe s’est créée 67 occasions lors des deux derniers matchs. Ce match nul n’est qu’un simple incident de parcours, je suis à 100% sûr que l’équipe va marquer des buts lors des prochains matchs. On ne doit pas stresser les joueurs, ils jouent bien et ça va marcher.

L’Essor : Comment voyez-vous la suite des événements pour votre équipe ?

Tom Saintfiet : Il reste deux matches, sur un besoin de gagner un match pour se qualifier. Si l’Eswatini fait un match nul en Guinée-Bissau, on va se qualifier même si on perd les deux matches. Rien ne nous fera paniquer. Notre objectif est de gagner les deux derniers matchs contre le Mozambique et l’Eswatini. Je suis confiant, les joueurs aussi. On va se qualifier en novembre et avec la manière Inchallah. J’espère que l’équipe va marquer beaucoup de buts lors du dernier match à domicile pour faire plaisir aux supporters.

Entretien réalisé par

Ladji Madiheri DIABY

