Battu en finale aux tirs au but (4 t-a-b à 5) par le Sénégal (3 buts partout après prolongation), le Mali se qualifie pour la phase finale de la coupe d’Afrique des Nations U17 de football.

Tombeur de la Gambie en demi-finale, le Mali cale en finale face au Sénégal, pays hôte du tournoi UFOA-A de football qualificatif pour la coupe d’Afrique des nations des moins de 17 de football, qui se jouera en 2025. Les Aiglonnets se sont inclinés en finale aux tirs au but, 4 t-a-b à 5. Le score était de 3 buts partout à l’issue du temps de la prolongation. Pourtant les poulains du sélectionneur Adama Djefla Diallo sont partis à la pause avec l’avantage au score en menant 2 buts à 0.

Un avantage qu’ils n’ont pas su conserver. Le gardien Lamine Sinaba, élu meilleur gardien du tournoi, et ses coéquipiers ont fini par être rejoints au score par le Sénégal, 2 buts partout. Les lionceaux arrivent même à prendre l’avantage au score à la 63e minute. Les Aiglonnets rétablissent la parité quatre minutes après (67e minute). Aucun autre but ne sera marqué à l’issue du temps règlementaire et à la prolongation. Il a fallu recourir aux tirs au but et à ce jeu, c’est le Sénégal qui sort vainqueur.

Outre la qualification à la phase finale de la CAN des moins de 17, qui était l’objectif recherché, le Mali a raflé toutes les distinctions individuelles. Seydou Dembélé est élu meilleur joueur du tournoi tandis que le titre de meilleur buteur est revenu à Bakari Simpara avec cinq buts.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

