L’équipe nationale de volley-ball du Mali, vice-championne en homme et dame de la CAN Abidjan 2022, a été reçue par le Président du Comité National Olympique et Sportif du Mali, Habib Sissoko et Mme Sangaré Ami Keita, pour présenter les trophées. Il faut rappeler que le Comité National Olympique et Sportif du Mali soutient les efforts du bureau de la fédération malienne de volley-ball dans toutes ses activités.

Après les messages de félicitations du Président du CNOSM à l’endroit de la délégation, le bureau fédéral, à travers son Président Dembélé Abdourhamane, a remercié le Comité National Olympique et Sportif du Mali pour sa disponibilité et son accompagnement sans faille à l’endroit de cette discipline qui engrange des résultats probants sur le plan sous régional et international.

Il faut rappeler que le 09 août dernier, l’équipe nationale de volley-ball du Mali (Homme et Dame) s’est classée 2ème lors de la coupe d’Afrique de volley-ball zone3 en Côte d’Ivoire. L’équipe du Mali (Homme et Dame) a perdu en finale face à l’équipe du Ghana par le score de 3 sets à zéro.

Rassemblées par A.S

Commentaires via Facebook :