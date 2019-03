Après la victoire des Mancuniens contre le PSG en huitièmes de finale de la Ligue des champions, l’ancien défenseur et capitaine de Manchester United, Patrice Evra, s’est déchaîné sur les réseaux sociaux contre les vaincus. Résultat, deux associations ont porté plainte contre lui à cause de ses insultes homophobes.

Deux associations ont annoncé ce mardi 26 mars avoir porté plainte contre Patrice Evra pour les insultes homophobes qu’il a lancées contre le PSG après la défaite en Ligue des champions des Parisiens face à son ancien club de Manchester United.

La plainte pour «injures publiques» à caractère homophobe a été déposée au parquet de Paris par les associations Stop Homophobie et Mousse, soutenues par le collectif Rouge Direct, lequel réunit les anciens de l’ex-club amateur Paris Foot Gay.

Après le match du 18 mars dernier, l’ancien capitaine de l’équipe de France avait raillé publiquement les performances du club parisien dans une vidéo publiée sur Twitter: «Paris, vous êtes des pédés!» et «Ici c’est des hommes qui parlent!»

Des mots fermement condamnés par des associations LGBT:

«Les propos de Patrice Evra, qui opposent les “pédés” aux “vrais hommes”, témoignent d’une homophobie banalisée dans le milieu du football. Ces propos sont inacceptables de la part d’un ancien capitaine de l’équipe de France. Ils doivent être condamnés avec fermeté», a déclaré l’avocat des associations, Me Etienne Deshoulières, dans un communiqué.

Le lendemain de la diffusion de cette vidéo, le 19 mars, M. Evra en a publié une autre afin de clarifier la situation et de présenter ses excuses:

«Je ne suis pas homophobe (…), j’aime tout le monde. Donc si j’ai blessé quelqu’un, je m’excuse, mais vous savez que ce n’est pas mon intention».

I love this game, and more importantly , I love EVERYONE. A quick message here to clear up any confusion! ❤️ #ILTG #positive4evra pic.twitter.com/92RuMIT9ao

— Patrice Evra (@Evra) 19 mars 2019