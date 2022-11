– Le nouveau propriétaire de la plateforme Twitter a annoncé le début des récompenses financières pour les créateurs de contenu sur la plateforme

Le nouveau propriétaire de la plateforme Twitter, Elon Musk, a annoncé un abonnement de 8 dollars par mois sur les comptes certifiés (bénéficiant de la coche bleue) sur Twitter.

Dans son tweet, Musk a qualifié le système Twitter actuel (seigneurs/serfs) qui distingue les comptes avec la coche bleue des autres utilisateurs comme “un non-sens”.

Il a expliqué que les frais pour la coche bleue devraient varier d’un pays à l’autre. Il a déclaré que ceux qui paient 8 dollars auront la priorité dans de nombreuses fonctionnalités de la plateforme, et qu’ils pourront partager des vidéos et des enregistrements audio plus longs et avec une apparition de spams publicitaires réduite de 50 %.

Elon Musk a aussi annoncé le début des récompenses financières pour les propriétaires de contenu sur la plateforme Twitter, en la transformant en une source de revenus pour les créateurs de contenu.

Le milliardaire américain, patron de Tesla et de SpaceX, a finalisé le rachat de Twitter pour 44 milliards de dollars, et a rapidement licencié 4 cadres supérieurs de la compagnie du réseau social.

Le même jour, Musk a annoncé que la compagnie allait former un nouveau conseil d’administration pour surveiller le contenu, sans fournir de plus amples détails.

