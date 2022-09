L’association de promotion des femmes « Musodev », a lancé, ce mercredi 14 septembre, son projet « Musodev STEM Tour ». Un projet d’autonomisation des filles et des femmes dans le domaine des nouvelles technologies de l’information et de la communication. Le lancement du projet a eu lieu au siège de l’association à Bacodjocoroni Golf.

Recherche sur internet pour les lycéennes et étudiantes ; utilisation des réseaux sociaux et des smartphones pour la promotion et la production pour les femmes entrepreneures. « Les thématiques abordées au cours de ce projet sont riches et pratiques pour les cibles sélectionnées », a indiqué Aïchatoun Mamadou Touré, Secrétaire générale de l’association Musodev. Quand les gens attendent « informatique », a expliqué Aïchatoun Mamadou Touré, ils pensent que c’est compliqué. Au cours de « Musodev STEM Tour », nous enseignerons par la pratique les outils de collaboration et de gestion de tâche comme Google suite.

« Musodev STEM Tour » est un projet de quatre mois qui sera exécuté à Bamako, Ségou, Koutiala et Sikasso. « C’est un projet de 8 000 euros, financé par XOESE, le Fonds pour les Femmes Francophones », a informé Porcho Marguerite Sogoba, présidente de Musodev, à la conférence de lancement du projet. Dans chacune des localités, a détaillé la présidente, 20 filles et femmes sont choisies pour le programme de formation.

Aux dires de Porcho Marguerite Sogoba, l’objectif global de « Musodev STEM Tour » est de favoriser l’inclusion numérique des femmes. « Les nouvelles technologies sont présentes dans le quotidien, mais les femmes sont en arrière-plan en ce qui concerne leur utilisation comme source de production ». « Le téléphone des femmes doit servir à générer des revenus » a souhaité la présidente de Musodev pour terminer.

Mamadou TOGOLA/maliweb.net

