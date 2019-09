Dénommée «Orange Téléphone», l’application, disponible depuis 2018, est téléchargeable gratuitement sur iOs et Android. Elle permet de bloquer les appels intempestifs sur le téléphone portable, surtout en provenance de l’étranger.

– Maliweb.net – Haïti, Bénin,… récemment Algérie, il n’est pas rare au Mali de recevoir un appel inconnu d’un pays avec lequel on a aucun lien. Selon une étude faite en 2018 par Orange, les appels spams et les démarchages envahissent de plus en plus la vie privée des clients. En un an, les appels indésirables ont été multipliés par 3 pour atteindre 17,7 milliards en 2018. Avec l’application Orange Téléphone, ces appels indésirables sont signalés et bloqués pour les détenteurs de téléphones mobiles. L’application, disponible en 14 langues, est téléchargeable dans 26 pays dont le Mali.

L’application permet de détecter les démarchages et les arnaques téléphoniques. Ce sont les utilisateurs qui signalent les numéros indésirables. L’avis de l’utilisateur est partagé avec l’ensemble des utilisateurs de l’application pour lutter efficacement contre les appels indésirables. Déjà, 300 000 appels spam détectés rien qu’en juillet 2019. Le message «Potentiellement malveillant» alerte l’utilisateur de l’application lorsqu’il reçoit des appels des numéros signalés.

L’application fonctionne quel que soit votre opérateur téléphonique. Mais pour avoir accès aux fonctitonnalités avancées, il faut être un abonné Orange. En plus des appels indésirables, les numéros d’appels surtaxés sont également détectés et signalés.

Mamadou TOGOLA/Maliweb.net

