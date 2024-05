A l’occasion de la célébration de la journée mondiale de l’Afrique, une soirée culturelle a été organisée à l’Ambassade de la Libye le samedi 25 mai 2024. Occasion pour les ambassadeurs et Consuls du continent accrédités au Mali de communier ensemble dans la joie autour des valeurs de leur chère union.

La Journée de l’Afrique célébrée le 25 mai de chaque année, commémore la fondation le 25 mai 1963, de l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA), devenue l’Union Africaine (UA) en 2002. Et elle symbolise le combat des africains pour la libération et le développement du Continent. Au Mali, la célébration de cette journée a été marquée par l’organisation d’une soirée culturelle à l’Ambassade de Libye au Mali, avec la participation de 17 stands aux couleurs des différentes communautés africaines résidant au Mali.

Le ministre des Maliens établis à l’Extérieur et de l’Intégration Africaine, Mossa Ag Attaher a également pris part à cette soirée qui a réuni des membres du Conseil National de la Transition, le Chef par Intérim de la Mission de l’Union Africaine pour le Mali et le Sahel MISAHEL) ainsi que plusieurs ambassadeurs et membres du corps diplomatiques et des représentants des Organisations Internationales.

La Doyenne du Groupe des Ambassadeurs accrédités au Mali, Kalzeube Neldikingar Madjimta, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Tchad au Mali, dans son intervention a rappelé le combat qui a conduit à la Conférence Internationale des Chefs d’Etats et de Gouvernement consacrant la naissance de l’OUA le 25 mai 1963 à Addis –Abeba en Ethiopie, sous l’impulsion des 32 États nouvellement indépendants en cette date, ensuite à la création de l’Union Africaine ( UA) le 09 juillet 2002 à Durban en Afrique du Sud . Et pour l’Ambassadeur du Tchad, c’est le lieu de rendre hommage aux Pères fondateurs et pionniers du panafricanisme. Qui aux prix de leur vie se sont investis pour la cause du continent afin de l’inscrire dans la sphère des grands blocs du monde.

Des propos corroborés par ceux de l’Ambassadeur du Maroc au Mali, Driss Isbayenne, qui a son tour à saluer et inviter les communautés à promouvoir et conserver les valeurs communes de l’Union Africaine.

Et pour le Ministre Mossa Ag Attaher, ces valeurs panafricanistes sont profondément ancrées dans l’esprit du Mali. Qui reste engagé pour la cause de l’intégration Africaine qu’il exprime clairement à travers sa Politique nationale. «Cette vision est celle d’une Afrique sans frontière, politiquement unie, formant un seul et unique corps économique et social où les citoyens libres et solidaires circulent, comme le sang dans le corps humain, échangent et agissent de concert pour le bonheur, la prospérité et la bonne santé du corps continent », dira-t-il.

Poursuivant, il a réitérer ‘l’engagement inaliénable’ du Mali en faveur de cette intégration africaine ainsi que de la réalisation de la vision commune pour Afrique indépenante, souveraine, intègre et prospère. Saluant l’initiative de la soirée culturelle, le ministre des Maliens établis à l’Extérieur et de l’Intégration Africaine, dira qu’ elle contribue sans nul doute à renforcer les liens d’amitié, de solidarité et de fraternités entre les peuples ici présents .

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

