Cette fin d’année n’est pas rose pour les autorités de la transition, nous assistons depuis un mois à des arrêts de travail et à des dépôts de préavis de grève par les différents syndicats des travailleurs du Mali. Nous venons à l’instar de certains nous venons de recevoir le préavis de grève des comités syndicaux UNTM et CSTM de l’Institut Géographique adressé le 13 décembre 2022 au Ministre du travail, de la Fonction Publique et du Dialogue Social.

Dans le préavis de grève , les deux secrétaires généraux de l’UNTM et CSTM à l’occurrence Keletigui Berthe et Mamadou Kane à l’égard de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et à travers les conventions de l’OIT inspirées des Droits Humains Fondamentaux ratifiées par le Gouvernement du Mali en se référant à la convention N°87-1948 sur la Liberté Syndicale et la Protection des Droits Syndicaux ratifiée par le Gouvernement du Mali ont décidé d’aller en grève.

Pour les raisons évoquées , les deux comités syndicaux UNTM et CSTM de l’Institut Géographique ont constaté la négligence des lettres N°2022-003/CS-IGM du 12 mai 2022, N°2022- 004/CS-IGM du 30 mai 2022 envoyées au Ministre des Transports et des Infrastructures et celle de la lettre N°2022-005/CS-IGM du 15 août 2022 envoyée au Premier Ministre, Chef du Gouvernement et la dernière envoyée au Ministre des Transports et des Infrastructures datant du 1er décembre 2022 suite à la non application du procès-verbal de conciliation du 1er novembre 2022 issu de leur Assemblée Générale du 11 octobre 2022.

En cela , ils iront à une grève d’avertissement de soixante-douze (72) heures allant du mercredi 28 décembre au vendredi 30 décembre 2022 si leurs doléances ne sont pas satisfaites tel que le paiement des arriérés de salaires des travailleurs contractuels de I’IGM au 30 novembre 2022 soit treize (14) mois d’arriérés ; d’associer l’IGM dans les travaux de topographie, cartographie et SIG des structures des départements ministériels suivant les missions fixées par l’article 2 de l’Ordonnance N°2018-016/P-RM du 28 mars 2018 modifiée, et payer les frais de redevance sur l’exploitation des équipements géodésiques suivant l’Instruction Interministérielle N°2020-001-MIE/MEF-SG du 16 avril 2020, notamment dans les projets routiers du département de tutelle (depuis sa mise en œuvre en 2020 aucune perception de redevance n’a été faite sur les projets routiers) et enfin transposer le personnel d’appui (catégorie C, D et E) en conventionnaires de l’État pour alléger les charges du personnel conformément au Décret N°00-038/P-RM du 27 janvier 2000 modifié.

Bokoum Abdoul Momini/maliweb.net

