Le vendredi, 12 Mai 2017, s’est déroulée, à l’hôtel Colombus, une conférence débats sur la prise en charge pédiatrique au Mali. Il s’agit d’une rencontre conjointement organisée par la Cellule sectorielle de lutte contre le Sida (Csls), Arcad-Sida, le Haut conseil national de lutte contre le Sida (Hcnls), l’INRSP et le Centre d’excellences pédiatrique. Les débats étaient conduits par un panel composé de la CSLS, du service pédiatrique du Gabriel Touré, du HCNLS, Arcad-Sida et ONU femmes. Cette conférence a permis d’évoquer plusieurs sous thèmes. Entre autres, le travail du ministère de la santé et d’Arcad-Sida dans la prise en charge pédiatrique, les difficultés et les besoins ; la stratégie que le département et les Ongs doivent mettre en place pour améliorer cette prise en charge pédiatrique au Mali. L’un des moments forts de la conférence a été la projection d’un film de 15 minutes retraçant la prise en charge par Arcad-Sida, des enfants vivants avec la maladie. Globalement, il ressort de cette conférence que la prise en charge pédiatrique de l’infection à VIh rencontre des difficultés ; qu’elle reste toujours un défi majeur au Mali où, malgré les avancées enregistrées en matière de la PTME, il existe encore des contraintes qui entravent l’atteinte des objectifs fixés, notamment pour ce qui concerne l’accès universel. Parmi les causes de cette situation figure la faible implication communautaire dans les programmes de PTME, notamment l’accompagnement du conjoint pour le suivi de la grossesse, de l’accouchement et de l’enfant.

Selon le rapport mondial de l’ONUSIDA sur le VIH, 260.000 nouvelles infections sont enregistrées chez les enfants pour 200. 000 décès. Au Mali, selon l’EDSM, le taux de mortalité infantile est passé de 113 pour 1000 en 2001 à 96 pour 1000 en 2006, puis à 58 pour 1000 en 2012.

