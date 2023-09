45e promotion de l’école militaire interarmes : Feu le Général Moussa Traoré immortalisé par l’Armée

Né le 25 septembre 1936 à Sébétou (région de Kayes) et arraché à l’affection de la nation le 15 septembre 2020 à Bamako, le Général d’Armée Moussa Traoré dit «GMT» vient de bénéficier d’une nouvelle reconnaissance nationale à travers la 45e promotion de l’Ecole militaire Interarmes (EMIA) qui a été baptisée à son nom. La cérémonie officielle de baptême a eu lieu le vendredi dernier (1er septembre 2023) sur la place d’armes du Centre d’instruction Boubacar Sada Sy de Koulikoro. Elle a été présidée par le président de la Transition, Colonel Assimi Goïta. C’était en présence du Premier ministre et des membres du gouvernement, du président du CNT, de la veuve du parrain, Traoré Mariam Sissoko, et d’un public de grand jour.

La 45e promotion de l’Ecole militaire Interarmes (EMIA) porte symboliquement le nom de feu le Général d’Armée Moussa Traoré qui a dirigé le Mali du 19 novembre 1968 au 26 mars 1991. Les 235 nouveaux Sous-lieutenants (dont 51 femmes et 216 Maliens) venant de 9 pays (Cameroun, le Congo Brazzaville, la Guinée Conakry, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal, le Tchad et le Togo) ont prêté serment devant le drapeau.

La cérémonie a été marquée par la remise des sabres et des épaulettes, la prestation de serment face au drapeau, le chant de la promotion, la présentation du major de la promotion et le défilé militaire. A noter que le major de la promotion est le Sous-lieutenant Mama Sanogo avec une moyenne de 16,354/20. Cette cérémonie marque un moment crucial dans la vie de ces jeunes Officiers qui, durant les deux ans de formation, ont traversé des épreuves et des défis ayant forgé leur caractère, renforcé leur détermination et affûté leurs compétences…

Pour le Chef d’Etat-major Général des Armées, le Général de Division Oumar Diarra, le choix de feu le Général d’Armée Moussa Traoré comme parrain de cette promotion rend non seulement «hommage à un digne fils du Mali», mais invite aussi et surtout ces officiers à «s’approprier les qualités et les valeurs de cet homme d’état et Officier général qui a consacré sa vie à l’œuvre nationale pour le bien-être de son peuple». Il a par la suite précisé que «cette cérémonie se déroule dans un contexte marqué par l’environnement de la crise multidimensionnelle à laquelle notre pays fait face depuis 2012».

Le Général de Division Oumar Diarra a rappelé que le peuple et son Armée continuent de «faire face à des défis sécuritaires multiples et complexes avec des groupes terroristes ayant subi d’énormes pertes et qui posent des engins explosifs improvisés, font des tirs de harcèlement et surtout mettent la pression sur les civils». Il n’a pas caché sa conviction que ces nouveaux «Officiers vont renforcer la montée en puissance dans la poursuite de la dynamique enclenchée par les Forces armées maliennes (FAMa)»… Le Général Diarra les a invités à faire preuve de «force de caractère» en toute circonstance et à «placer surtout au-dessus de tout, les intérêts de nos forces de Défense et de nos peuples en faisant briller l’héritage glorieux des FAMa»…

«Merci au président de la Transition, Colonel Assimi Goïta, et au gouvernement pour cette réhabilitation, cette reconnaissance et cet honneur. C’est ça la grandeur d’un État souverain, savoir célébrer les dignes fils du Mali», a déclaré Massiré Ly, proche de la famille et cadre du parti Convergence africaine pour le renouveau (CARE/Afriki Lakuraya) de Cheick Boucadry Traoré, l’un de fils de l’illustre parrain, Général Moussa Traoré. A rappeler que les récipiendaires ont choisi le Kanaga comme figure de leur promotion !

Kader Toé

