Le lundi 03 juin 2024 s’est tenue à Tillia (Région de Tahoua) au Niger la phase finale (journée VIP) de l’exercice national “TARHA NAKAL” qui signifie littéralement “l’amour de la patrie”.

Cet exercice grandeur nature a vu la participation des armées du Burkina Faso, du Mali, du Niger mais aussi du Tchad et du Togo. Ces armées étaient respectivement représentées par le Chef d’Etat-major de l’Armée de Terre du Burkina Faso, le directeur des Transmissions, des Télécommunications et de l’Informatique des Armées du Mali, le chef d’Etat-major de l’Armée de Terre du Niger, le deuxième adjoint au Chef d’Etat-major des Armées du Tchad et du Chef d’Etat-major de l’Armée de Terre du Togo.

L’exercice était présidé par le Chef d’Etat-major des Armées du Niger.

Les Forces Armées Maliennes représentées par le 33ème Régiment des Commandos Parachutistes ont d’abord servi dans le déroulé de l’exercice, dans un premier temps, comme pion de recueil. Ensuite dans un deuxième temps, elles ont servi d’élément réagissant vigoureusement à une embuscade. Tous les scénarios étaient à balles réelles.

Il est à noter que cet exercice a permis de renforcer davantage les capacités opérationnelles de nos unités à travailler dans un environnement multinational pour lutter contre les groupes armées terroristes, le banditisme transfrontalier et sur des menaces ultérieures.

Le message de leadership, de vision stratégique et de l’accompagnement des plus hautes autorités à renforcer la formation et l’entraînement a été passé aux éléments.

Par ailleurs les Forces Armées Maliennes ont remporté la compétition de ballon militaire organisée lors de cet exercice qui a débuté le 20 mai 2024. Pour ce sacre, le représentant du CEMGA malien, le Général de brigade Alkhalifa COULIBALY de la DTTIA leur a offert 500 000 francs CFA.

Les mots de félicitations, d’ardeur au travail, de courage, de discipline ont été adressés au nom de la hiérarchie militaire.

Lors du dîner organisé par le CEMA du Niger, les troupes participantes ont été gratifiées chacune d’un montant de 5 millions de francs CFA.

