Armée de l’air : La base de Gao dotée de drones de surveillance et de combat

Après la base de l’Armée de l’air de Sevaré (Mopti) en décembre 2022, celle de Gao a réceptionné des drones de type Bayraktar TB2, mardi dernier, des mains du ministre de la Défense et des Anciens combattants, le colonel Sadio Camara. La cérémonie s’est déroulée en présence du chef d’état-major de l’Armée de l’air, le général de brigade Alou Boï Diarra, du chef d’état-major général des Armées, le général de brigade Oumar Diarra et du gouverneur de la Région de Gao, le général de division Moussa Traoré.

Après la remise des drones, le commandant de la base aérienne N°3 de Gao, le colonel Alou Coulibaly, a fait visiter au ministre de la Défense et des Anciens combattants et sa délégation, le centre de contrôle des drones de type TBD, le hangar des avions de chasse Soukhoï, le centre d’hébergement des pilotes et d’autres chantiers en cours de finition.

Le ministre Camara a échangé avec les Forces de défense et de sécurité de la zone de défense N°1 de Gao sur leurs conditions de vie afin d’apporter de solutions. Dans l’interview accordée à la presse, le colonel Sadio Camara a déclaré qu’aujourd’hui, les autorités de la Transition ont décidé d’armer les Forces de défense et de sécurité. «Les Maliens ont compris et ont accepté de donner la priorité à l’Armée.

C’est un processus qui continue. Nous avons donné des drones à l’Armée de l’air de Sévaré et aujourd’hui c’est le tour de Gao. Dans un futur proche, ça sera d’autres régions capitales », a-t-il expliqué. Pour le ministre de la Défense et des Anciens combattants, les autorités ne vont jamais oublier l’effort fourni par le peuple malien.

«Chaque fois que nous y pensons, ça nous motive davantage et ça nous donne le moral de nous surpasser pour relever les défis auxquels nous sommes confrontés. Malgré les quelques difficultés constatées au niveau de la première région militaire dont certaines seront très rapidement prises en charge par mon département et d’autres par les plus hautes autorités», a-t-il assuré.

Le ministre Camara a fait savoir qu’au niveau de la région militaire de Gao, les hommes et les femmes avec lesquelles il a échangé sont très engagés et ont le moral au beau fixe. «Cela me rassure. Nous sommes venus à Gao pour nous rendre compte du processus d’armement des Forces de défense et de sécurité et nous sommes très satisfaits de ce que nous voyons sur le terrain. Les nouveaux moyens modernes mis à la disposition de l’état-major général sont parfaitement adaptés et appropriés. Ils nous seront d’une grande utilité dans l’accomplissement de la mission que la nation malienne nous a confiée», a indiqué le ministre Camara.

OUTIL DE DÉFENSE À HAUTEUR DE LA MENACE- Le colonel Sadio Camara a rappelé que les ambitions des autorités de la Transition sont de fédérer tous les Maliens pour qu’ils puissent ensemble relever les défis auxquels le pays est confronté. «Nous ne ferons aucune différence de région, de religion, d’ethnie ou de mode de vie», a-t-il insisté. Et d’ajouter que l’objectif primordial que le chef suprême des Armées, le colonel Assimi Goïta, a instruit au gouvernement est d’être au plus près des populations pour les épauler, les sécuriser.

Les drones de type Bayraktar TB2 seront d’une grande utilité dans la lutte contre le terrorisme. Ce mal qui affecte notre pays depuis plus d’une décennie. Lors de son discours à la nation à l’occasion du 62è anniversaire de l’Armée, le président de la Transition, le colonel Assimi Goïta, avait saisi l’occasion pour rappeler qu’en plus de l’acquisition des avions de chasse de type Su-25 et L-39 Albatros, la flotte de l’Armée malienne a été renforcée par des hélicoptères de types Mi- 35, Mi-24, Mi-8, Mi-171 et d’un avion de transport multi rôles de type CASA C-295. S’y ajoutent des radars de surveillance du territoire, des moyens de défense sol-air et des drones de type Bayraktar TB2 pour davantage renforcer les capacités des Forces armées maliennes (FAMa) engagées dans une guerre sans merci contre les groupes armés terroristes.

Abdrahamane TOURE (AMAP-Gao)

