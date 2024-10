DMTHA : Un hall de stockage au profit de la DMTHA

La coopération germano-malienne se renforce de plus en plus dans le domaine militaire, c’est dans cette optique qu’a eu lieu, le mardi 1er octobre 2024, la remise officielle des clés d’un hall de stockage au profit du commandement, de la Direction du Matériel des Transports et des Hydrocarbures des Armées (DMTHA). Elle était présidée par l’Inspecteur Général des Armées et Services (IGAS), le Général de Brigade Bréhima DIABATE.

Un partenariat datant, de plus d’un demi-siècle, la République Fédérale de l’Allemagne vient encore de témoigner son attachement à la République du Mali en lui offrant un hall de stockage sur un coût de 2,5 milliards de FCFA, composé d’un entrepôt avec un système de rayonnage, d’un bâtiment de bureaux, d’un entrepôt de batteries, un réseau de routes, ainsi que des surfaces de chargement et de déchargement, entre autres.

Dans son intervention, l’Inspecteur Général des Armées et Services, le Général de Brigade Bréhima DIABATE a, au nom du ministre de la Défense et des Anciens Combattants, magnifié l’excellente coopération entre le Mali et l’Allemagne. Selon lui, depuis les premières pages de l’indépendance, l’Allemagne accompagne le Mali. Pour le Général DIABATE, ce hall permettra de lutter contre les intempéries auxquelles les matériels étaient exposés.

Pour sa part, l’Ambassadeur de la République Fédérale de l’Allemagne, son SE Docteur Dr Deitrich POHL s’est dit honoré de remettre les clés de ce hall au nom de son Gouvernement aux autorités maliennes. Pour lui, comme par le passé, le Mali peut toujours compter sur le soutien de l’Allemagne. Il a tout de même espéré que cet entrepôt central apportera une contribution importante et une amélioration visible dans le domaine de la logistique et de la maintenance. ‘’Puissent les infrastructures remises aujourd’hui et nos efforts communs de ces derrières années rendre de bons services dans le futur aux FAMa, au Mali et à la population malienne’’ a-t-il conclu.

Ces infrastructures viennent renforcer le dispositif sécuritaire de stockage des matériels afin de permettre aux Forces Armées Maliennes de lutter efficacement contre l’ennemi pour le succès des armes sur l’ensemble du territoire.

Cal Jacques DIARRA

Source: https://fama.ml/

