En marge de sa visite d’autorité dans le secteur 1 de l’opération Maliko à Gao, le chef d’état-major général des Armées (CEMGA), le général de division Oumar Diarra a présidé la cérémonie aux couleurs dans l’ex-base de la Force Barkhane nouvellement occupée par les Forces de défense et de sécurité (FDS) du Mali.

C’était le mercredi 24 août 2022 en présence du commandant du théâtre Est, du commandant du secteur n°1, du coordinateur du Mécanisme opérationnel de coordination (MOC) et de nombreux officiers, sous-officiers et militaires du rang. Cette visite était guidée par le commandant du théâtre Est de l’opération.

Il était 7h30, lorsque le chef d’état-major général des Armées accompagné du commandant du théâtre Est arrivent à la place d’armes du nouveau camp FAMa extension. Rappelons que cette base, contrairement aux autres officiellement rétrocédées, n’a pas fait l’objet d’une passation en bonne et due forme.

C’était le 15 août aux environs de 1h00 du matin que le commandant des opérations Maliko de Gao a été informé du départ de la force Barkhane de l’emprise dont la rétrocession était prévue quelques jours plus tard.

Sur place, le CEMGA a d’abord procédé à la revue des troupes suivie de la montée des couleurs. Moment très émouvant et plein de signification pour les Forces armées maliennes qui viennent de prendre possession des installations et de façon solennelle. Le chef d’état-major général des Armées en a profité pour rappeler que d’énormes efforts ont été déployés pour combler le vide sécuritaire qui avait été malicieusement monté pour prédire le chaos après le départ de la Force Barkhane.



Ce fut l’occasion pour le CEMGA de faire le tour de ladite emprise qui s’étend dans une aire de 225 hectares afin de constater de visu les conditions d’installation de ses hommes. Par le même biais, il a échangé avec eux pour leur donner des orientations et aussi leur prodiguer des conseils.

Lors de sa rencontre avec la troupe, le CEMGA a vivement félicité et encouragé les éléments au nom des plus hautes autorités dont l’objectif principal est d’assurer la défense des intérêts supérieurs de la Nation. Le général Diarra a également ajouté que la capacité d’adaptation des FDS à l’environnement est à la hauteur de la bravade à affronter. Il a assuré que les défis auxquels les FAMa font face ne sont pas au-dessus de leur disposition opérationnelle. ‘’Avec un peu de courage et d’abnégation, le peuple malien aura ce qu’il attend de nous’’, a-t-il soutenu. Selon lui, le combat pour la restauration et la sauvegarde de la souveraineté du Mali restera engagé à jamais.

