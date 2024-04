Le nouveau Commandant de la 7ème Région Militaire, le Colonel-Major Daouda SAGARA a été officiellement installé dans ses nouvelles fonctions au cours d’une cérémonie solennelle de passation de commandement organisée, le jeudi 18 avril 2024, au Camp 2 de Kidal. Il remplace désormais à ce poste, le Colonel Abdou Samba SYLLA, appelé à d’autres fonctions.

La cérémonie s’est déroulée en présence du Gouverneur de région, le Général de Division El Hadj AG GAMOU, du Chef d’Etat-Major de l’Armée de Terre, le Général de Brigade Harouna SAMAKE et d’autres autorités militaires et administratives.

Dans son intervention, le nouveau Commandant de la 7ème Région Militaire, le Colonel-Major Daouda SAGARA a exprimé sa profonde gratitude aux plus hautes autorités et à la hiérarchie militaire pour la confiance placée en sa personne. Il a saisi l’occasion pour remercier son prédécesseur pour le travail accompli. Le Colonel-Major SAGARA a souligné que sa mission consistera à poursuivre, à améliorer et renforcer les missions en cours d’exécution. Selon lui, sa mission s’inscrit en droite ligne des orientations et des instructions de la haute hiérarchie militaire, notamment la défense et la sécurisation sur toute l’étendue de la région de Kidal et également de la protection et de la sécurisation des populations et leurs biens et leur permettre de vaquer en toute liberté à leurs activités quotidiennes.

Le nouveau Commandant de la RM7 a remercié les autorités administratives et politiques de Kidal qui ont honoré de leur présence à la cérémonie. Il a ensuite félicité le Commandant sortant et les hommes qui l’ont aidé a réalisé les acquis trouvés sur place. Il a lancé un appel à la population de Kidal pour lui réaffirmer que les FAMa sont là pour elle et l’a invitée à une franche et sincère collaboration tout en leur disant que l’Armée malienne agira avec le maximum de professionnalisme à travers les expériences acquises depuis plusieurs années dans la mission de sécurisation du territoire.

Enfin, le Colonel-Major SAGARA s’est dit conscient de la tâche qui l’attend et s’est dit aussi confiant à la relever, parce qu’avec le soutien des autorités et de la population, ces missions ne seront pas au-dessus de sa portée.

Cette cérémonie de passation a été marquée par un défilé militaire.

Auparavant, le CEM-AT a eu droit à une brève présentation de la situation sécuritaire de Kidal avant de s’entretenir avec la troupe. Le Général de Brigade Harouna SAMAKE a prôné la discipline, l’instruction, l’entrainement et la cohésion au sein des Forces de Défense et de Sécurité.

1ère Cl Amadou Moussa COULIBALY

Source : Fama

