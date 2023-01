Le local de la Chefferie des Ressources humaines, des Dortoirs pour le compte du Commandement des Organismes de Formations et d’Entrainement (le COFEN), des Préaux et Poste de Police sont, entre autres, bâtiments de l’Etat-major de la Garde Nationale rénovés, agrandis et équipés par EUCAP-Sahel Mali dans le cadre d’un partenariat pour un coût de près de 800 millions de FCFA. Pour procéder à l’inauguration de ces nouveaux joyaux, vendredi en début de matinée, le Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile, le Général de Brigade Daoud Aly Mohammedine était accompagné du Chef de mission EUCAP-Sahel Mali, Hervé Flahaut, du Chef d’Etat-major adjoint des Armées, Gal. Ousmane Welé, du Chef d’Etat-major de la Garde Nationale, le Général de Brigade Elisée Jean Dao, des directeurs de Services des Armées et des légitimités traditionnelles et religieuses.

Cette évidence ne fait l’ombre d’aucun doute : la Garde Nationale du Mali affiche un nouveau visage. Cela se justifie autant dans son engagement sur le terrain que dans les conditions idoines de travail et de formation dans lesquelles ses hommes évoluent. La preuve de cette réalité a été encore une fois de plus matérialisée à la faveur de l’inauguration de nouveaux bâtiments au sein de l’Etat-major de la Garde Nationale, sis à Tomikorobougou. C’était lors d’une cérémonie tenue le vendredi 27 janvier 2023, sous l’égide du Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile, le Général de Brigade Daoud Aly Mohammedine.

L’EUCAP-Sahel-Mali toujours aux côtés du Mali !

L’hymne national du Mali et celui de l’Union Européenne, les interventions du Chef de mission EUCAP-Sahel Mali, Hervé Flahaut et du Chef d’Etat-major de la Garde Nationale, le Général de Brigade Elisée Jean Dao, l’inauguration et la visite des locaux ont été les temps forts de cette cérémonie.

Le Chef de mission EUCAP-Sahel Mali, dans son allocution, a témoigné sa gratitude envers les Forces de Défense et de Sécurité du Mali pour leur confiance en lui et à la mission d’EUCAP-Sahel Mali. Toute chose qui a permis à cette mission de contribuer au renforcement des capacités structurelle et opérationnelle de ces différents services. Avant de dire que la rénovation de ces bâtiments a été réalisé à la demande et en partenariat avec l’Etat-major de la Garde Nationale du Mali pour un montant de près de 800 millions de FCFA.

La circonstance a été opportune pour lui d’annoncer que le nouveau mandat d’EUCAP-Sahel Mali débutera le 1er février 2023 pour deux ans. Un mandat qui maintiendra un focus sur le renforcement structurel et opérationnel des capacités des Forces de Sécurité intérieure, un enjeu sécuritaire majeur pour le Mali et ses populations. « EUCAP-Sahel Mali continuera de vous appuyer en particulier dans la sécurisation du processus électoral décidé par le Gouvernement de Transition. C’est une phase politique et sociale importante pour le Mali à laquelle l’Union Européenne et en particulier EUCAP-Sahel Mali sont attachées. Vous pouvez compter sur nous pour être à vos côtés pendant ce processus » a-t-il garanti. Désormais en fin de mission au Mali, M. Flahaut a remercié le Mali et le peuple malien pour son accueil et pour son hospitalité.

Des bâtiments de haut standing !

Au Chef d’Etat-major de la Garde Nationale, le Général de Brigade Elisée Jean Dao d’expliquer qu’en dehors des Préaux, toutes ces infrastructures ont été, non seulement rénovées, mais aussi agrandies et équipées par EUCAP-Sahel Mali.

Pour le bâtiment abritant les services des ressources humaines, initialement constitué d’un seul niveau, a-t-il indiqué, cela a été amené à 2 niveaux, avec la possibilité d’ajouter un 3ème dans l’avenir. Il comprend désormais 8 bureaux avec des secrétariats et des toilettes internes, 2 blocs de toilettes visiteurs et une salle pour recevoir les archives.

En ce qui concerne le Celibatorium pour cadres du COFEN, qui était aussi à un seul niveau, est désormais à 2 niveaux, construits avec des toilettes communes. Il comprend 4 grandes salles pouvant recevoir près de 400 stagiaires.

Quant au Poste de Police réhabilité, il comprend 2 salles de repos avec toilette chacune, pour hommes et pour femmes, un bureau pour sous-officier de permanence avec toilette intérieure, un secrétariat et enfin un bureau d’accueil avec un portillon sur l’extérieur permettant de prendre correctement en charge les visiteurs. En guise de reconnaissance, le Général de Brigade Elisée Jean Dao a rappelé que ces réalisations sont le fruit d’une coopération fructueuse avec l’EUCAP-Sahel Mali.

Dans la même foulée, il a rendu un hommage mérité au Chef de mission EUCAP-Sahel Mali, Hervé Flahaut et à tous ses cadres qui, selon lui, œuvrent inlassablement pour valoriser leur coopération commune.

« M. Flahaut, cette cérémonie se tient alors que vous vous apprêtez à nous quitter. Nous vous souhaitons le meilleur, pour vous et pour toute votre famille… » a souhaité le Chef d’état-major de la Garde Nationale.

Quant au Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile, le Général de Brigade Daoud Aly Mohammedine, il a remercié l’EUCAP-Sahel Mali pour la réalisation de ces infrastructures. Avant de reconnaître à sa juste valeur l’accompagnement de l’EUCAP-Sahel Mali aux Forces de Sécurité depuis un bon moment de façon très significative. Pour conclure, il a invité le Chef d’État-major de la Garde Nationale et tout son personnel à faire bon usage de ces édifices pour qu’ils puissent les servir aussi longtemps.

Pour ses actions en faveur des Forces de Défense et de Sécurité du Mali, un cadeau a été remis au Chef de mission de l’EUCAP-Sahel Mali, Hervé Flahaut par le Ministre Daoud Aly Mohammedine en guise de reconnaissance des plus hautes autorités du Mali.

Après la coupure du ruban symbolique, cette cérémonie a pris fin par la visite des nouveaux locaux peints aux couleurs de la Garde Nationale du Mali.

Par Mariam Sissoko

