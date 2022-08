Les opérations menées par l’Armée ont permis la destruction de plusieurs sanctuaires terroristes et la récupération d’importants lots d’équipements militaires ainsi que des vivres abandonnés par des groupes armés terroristes

Ces opérations ont aussi permis aux FAMa la destruction de plusieurs sanctuaires terroristes et la récupération d’importants lots d’équipements militaires ainsi que de vivres abandonnés par des GAT de plus en plus fébriles et en débandade, face à la montée en puissance de l’Armée nationale.

Ces informations ont été données hier au cours de la traditionnelle conférence de presse de la Direction de l’information et des relations publiques des armées (Dirpa), dans les locaux de la structure. La conférence était animée par le directeur de la Dirpa, le colonel Souleymane Dembélé, en présence de plusieurs autres responsables militaires. La rencontre a été l’occasion pour le conférencier outre de faire le point de la situation des opérations militaires sur le terrain, de rappeler les activités menées au niveau du département en charge de la Défense et celui de l’état-major général des armées.

Dans son exposé, le patron de la Dirpa a insisté sur l’importance pour l’armée de communiquer avec les journalistes pour que ces derniers soient des relais afin d’apporter la bonne information aux populations, dont le soutien reste indispensable pour la victoire des nôtres sur les forces du mal. En réponse aux interpellations d’un confrère sur la prolifération de certains vidéomen et ou activistes se faisant passer pour des spécialistes sur les questions sécuritaires, le directeur de l’information et des relations publiques des armées a condamné ces agissements et invité la population à plus de vigilance face à ces nouveaux medias qui essaiment la toile. À ce propos, le colonel Souleymane Dembélé a invité les internautes à la retenue concernant le sort des 49 soldats ivoiriens arrêtés à Bamako depuis le 10 juillet dernier.

Au sujet de la fuite sur les réseaux sociaux de la liste des 42 soldats tombés le 7 août à Tessit avant la communication officielle sur le bilan final par les autorités, le conférencier a indiqué qu’une enquête a été diligentée et que des sanctions sont déjà tombées. « Cet acte regrettable serait partie de la maladresse d’un agent qui, néanmoins, médite désormais sur son sort entre les quatre murs», a-t-il révélé.

Concernant la montée en puissance des FAMa, le conférencier a salué les efforts constants déployés par les autorités de la Transition pour le renforcement des moyens opérationnels de notre outil de défense. Notamment à travers les récentes acquisitions d’aéronefs militaires de pointe, dont les clefs ont été remises officiellement, par le chef suprême des Armées, le colonel Assimi Goïta le mardi dernier.

Par Aboubacar TRAORE

