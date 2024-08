Mali : #Koutiala : Marche de soutien aux FAMa

La population de Koutiala est sortie massivement hier matin pour apporter son soutien aux Forces armées maliennes (FAMa) et aux autorités de la Transition suite à l’attaque terroristes perpétrée contre nos militaires à Tinzawatène.

La marche de soutien qui a vu la participation des Burkinabè et Nigériens vivant dans cette localité, a été couplée à une séance de don de sang au profit de nos Forces de défense et de sécurité.

La marche a mobilisé toutes les couches de la capitale de l’Or blanc. Hommes, femmes, jeunes et vieux, autorités traditionnelles, coutumières, administratives et politiques, agriculteurs, artisans, commerçants, industriels, transporteurs, entrepreneurs, parts politiques, associations et regroupements…, ils étaient tous présents pour exprimer leur soutien infaillible et indéfectible aux FAMa et aux autorités du Mali.

Partis du terrain des martyrs pour s’arrêter au rond point de l’indépendance, les marcheurs ont, tout au long du trajet, dénoncé le «silence complice de la communauté internationale face à l’attaque terroriste du Mali par l’Ukraine et ses alliés terroristes», «l’ingérence des ennemis dans les affaires intérieures du Mali et «une guerre par procuration». Ils ont invité au respect strict de «l’intégrité du territoire du national», «de la souveraineté du Mali», «des choix politiques et stratégiques opérés par nos dirigeants»…

À l’issue de cette marche populaire un mémorandum a été remis au directeur de cabinet du gouverneur. Namakan Touré a assuré ses interlocuteurs que le mémorandum sera transmis à qui de droit dans les meilleurs délais.

Ibrahim DEMBELE / AMAP – Koutiala

Commentaires via Facebook :