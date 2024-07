L’Etat-major de l’armée malienne a admis, hier lundi, dans un communiqué « des pertes importantes » dans les affrontements violents contre les groupes armés terroristes, regroupés dans une coalition opportuniste comprenant l’Etat Islamique au Grand Sahara et le Groupe de Soutien à l’Islam et aux musulmans (GSIM) à Tinzaouatene , situé près de la frontière algérienne.

L’armée malienne admet pour la première fois des pertes à son sein depuis la vaste opération de stabilisation des secteurs d’In-Afarak et de Tinzaouatene engagée le 19 juillet 2024. Des pertes qu’elle justifie par des conditions météorologiques très difficiles et des renforts dont on bénéficié l’ennemi.

Le début de cette opération avait pourtant bien démarré avec la libération d’In-Afarak, le 22 juillet 2024. Dans cette localité, précise-le communiqué, des groupes armés terroristes sévissaient contre la population civile avec des rackets, des vols et le blocage des convois logistiques destinés à approvisionner les principales villes du nord.

Dans cette avancée vers la localité de Tinzaouatene, située à 233 km au Nord-Est de Kidal à la frontière algérienne, les FAMa soutiennent avoir rencontré une première attaque terroriste qu’elles ont vivement repoussé avec de lourdes pertes humaines et matérielles infligées à l’ennemi. Mais, la situation s’est compliquée pour les FAMAs avec les conditions météorologiques très difficiles que les groupes armés terroristes ont mis à profit pour se réorganiser. « Une nuit orageuse marquée par des tempêtes de sable dans la zone ont permis à la coalition terroriste de se réorganiser, et de recevoir des renforts de tous les groupes terroristes de la sous-région », a admis l’armée malienne.

Dans la journée du vendredi 26 juillet 2024, les combats ont même doublé d’intensité contre les groupes armés terroristes, regroupés dans une coalition opportuniste comprenant l’EIGS et le GSIM. Selon l’armée, cette coalition a lancé plusieurs véhicules kamikazes contre les forces maliennes en encerclant une unité des FAMas. « La bravoure et la détermination exemplaires de nos soldats, n’ont pas permis d’éviter un nombre important de pertes en vies humaines et matérielles », admet le communiqué de l’armée qui prévient d’ores et déjà que « cette situation ne saurait remettre en cause le dynamique exercice de l’autorité de ‘Etat sur l’ensemble du territoire national, comme matérialisée par la prise de contrôle d’IN-AFARAK ».

« Les opérations se poursuivent »

Le Directeur de l’information et des relations publiques de l’armée, le col Souleymane Dembélé, parle de la présence des terroristes au sein des groupes armés qui ont opposé une résistance farouche à l’armée malienne dans la zone de Tinzaouatène. Il rassure que malgré cette perte en vies humaines et matériels, les opérations se poursuivent pour booster l’hydre du terrorisme hors des frontières et instaurer l’intégrité territoriale du pays.

La hiérarchie militaire a salué l’engagement des soldats engagés dans cette opération d’envergure durant laquelle les militaires maliens ont démontré une fois de plus leur dévouement et un grand sens du devoir lors de ces batailles qui imposent le respect et la fierté. « Nous leur exprimons notre reconnaissance infinie », a indiqué le communiqué de l’armée.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

