Preuves de la détermination des autorités de la Transition à équiper nos forces à la hauteur de la menace terroriste, ces nouvelles acquisitions ont été réceptionnées par le ministre de la Défense et des Anciens combattants, le colonel Sadio Camara.

Il s’était fait accompagner pour la circonstance par son collègue en charge de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale, chargé de l’Accord pour la paix et la réconciliation nationale, le colonel-major Ismaël Wagué. C’était également en présence du chef d’état-major général des Armées, le général Oumar Diarra et bien d’autres chefs militaires. C’est exactement à 16h 40 minutes qu’un avion-cargo battant pavillon russe s’est immobilisé sur la piste d’atterrissage. Cette nouvelle livraison d’équipements témoigne de la qualité des rapports qu’entretient notre pays avec la Russie, un pays pragmatique dont les appuis en matériels et en conseil contribuent fortement à la requalification de notre outil de défense.

Cet important lot de matériels militaires va davantage conforter la montée en puissance des Forces armées maliennes (FAMa). Visiblement heureux de recevoir ces équipements, le ministre en charge de la Défense a confié à la presse que, depuis plusieurs mois, les «braves FAMa ont entamé des opérations d’une envergure inédite dans l’histoire récente de notre pays ». Et grâce à cet engagement, s’est-il félicité, les «soldats maliens ont repris l’initiative sur les terroristes et les combats se déroulent selon le rythme que les nôtres imposent». Aujourd’hui, la montée en puissance des FAMa a créé la peur dans le rang des terroristes.

Ainsi, les populations reprennent leurs activités. Le colonel Sadio Camara a réaffirmé la ferme volonté des autorités de la Transition de poursuivre cette sécurisation des personnes et de leurs biens. Et de rassurer qu’elles garderont ce cap, malgré le contexte économique et secrétaire mondial marqué par quelques tensions.

«Aucune pression exogène ne nous fera douter de la justesse de notre combat, a-t-il déclaré. Aucune manipulation médiatique ne saurait entamer le moral de l’Armée malienne dont les hommes ne connaîtront jamais le repos tant que leurs braves populations ne bénéficieront pas d’une vie meilleure».

A cet effet, selon le ministre, les FAMa continueront à se renforcer en matériels, en ressources humaines et en formation. « Aujourd’hui, nous pouvons dire avec fierté que notre armée nationale est capable d’opérer en toute autonomie, sans demander de l’aide à qui que ce soit », s’est réjoui le colonel Sadio Camara qui a souligné que ces équipements de dernière génération sont le fruit d’un « partenariat sincère avec un vieil ami du Mali qu’est la Russie».

