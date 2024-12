Situation sécuritaire : Novembre «noir» pour les terroristes

Depuis la fin de l’hivernage, les Forces armées maliennes (FAMa), appuyées par les moyens techniques, maintiennent l’initiative sur les théâtres d’opérations en intensifiant les opérations de recherche, de neutralisation des Groupes armés terroristes (GAT) et de destruction de leurs sanctuaires sur l’ensemble du territoire.

Ainsi, au cours du mois écoulé, la situation sécuritaire a été marquée par 22 reconnaissances offensives de nos unités contre les GAT, cinq attaques terroristes directes contre les FAMa et sept contre la population civile. À celles-ci s’ajoutent 16 incidents à l’Engin explosif improvisé (EEI) et une destruction de pont par les obscurantistes. La riposte énergique de nos hommes en treillis à ces ignominies a permis de neutraliser plusieurs dizaines de combattants, d’interpeler d’autres et de récupérer une importante quantité de matériels de guerre et logistique appartenant au GAT.

La combinaison de ces actions terrestres et aériennes à propos des résultats probants dont la plus éclatante est la neutralisation de plusieurs cadres du GAT, au cours d’une opération stratégique à Tinzawatène, (Région de Kidal), le 1er dernier à l’ aube. Il s’agit de Choghib Ag Attahar, Albaraka Ag Alfaki, Moussa Ag Baye Diknane, Bachara Ag Ahmed, Fahd Ag Almahmoud, Mohamed Ag Acherif dit Mafik, Sidi Ag Baye, tous impliqués dans plusieurs attaques perpétrées contre des civils et des infrastructures essentielles sur le territoire national. En témoigne les attaques de l’emprise de Ber en août 2023, du Bateau Tombouctou le 7 septembre 2023, du camp de Léré, le 17 septembre 2023.

Ces informations ont été données, hier, par le patron de la Direction de l’Information et des Relations publiques des Armées (Dirpa), le colonel-major Souleymane Dembélé, lors de la traditionnelle conférence de presse mensuelle. Selon lui, la diminution du nombre d’attaques directes contre les FAMa et l’augmentation des incidents aux EEI par rapport au mois précédent s’explique par la perte considérable de ressources des GAT.

«Ces activités lâches et criminelles des GAT n’entameront en rien la détermination des FAMa d’assurer leurs nobles missions régaliennes de protection des personnes et de leurs biens sur l’étendue du territoire national», a déclaré le chef de la Dirpa. Avant d’inviter les FAMa à rester vigilants pour éviter toute surprise désagréable de la part de ces bandits armés sans foi, ni loi.

Sur la neutralisation des cadres terroristes à la frontière algérienne, le colonel-major Dembélé a apprécié la qualité des renseignements grâce à laquelle cette opération a été exécutée avec précision pour démanteler le réseau structuré des dirigeants terroristes et déstabiliser leur chaîne de commandement. Toute chose qui a permis de réduire le potentiel opérationnel du groupe terroriste concerné et de limiter considérablement sa capacité à correspondre des attaques sur l’ensemble du territoire national.

Sur les interpellations, le conférencier a rappelé que, les 17 et 18 novembre 2024, les Forces de sécurité ont interpelé à Bamako six individus directement impliqués dans les activités terroristes dont les attaques du 17 septembre 2024 à Bamako. Cela, en facilitant l’arrivée et l’installation du commando qui a mené les attaques et en menant des missions de surveillance des sites cibles. Mais surtout en apportant un soutien logistique aux groupes terroristes. «Ces individus présentent une vie normale parmi nous en dissimulant les liens avec les GAT, d’où la nécessité d’être très vigilant», a-t-il insisté.

Aboubacar TRAORE

