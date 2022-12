Après la saisine de plus d’une centaine de têtes de bétails le mois dernier des mains des terroristes, les FAMa viennent une fois de plus de récupérer 505 autres têtes de bœufs. Cela s’est passé la semaine dernière au cours d’une patrouille dans la localité de Konbadagua, dans la commune rurale de Dialloubé. La remise officielle de ces animaux aux autorités administratives de Mopti s’est déroulée le dimanche 11 décembre 2022, au camp de Soufouroulaye en présence du chef du secteur 4 de l’opération Maliko, le Colonel Karim Traoré, du conseiller aux Affaires Economiques et Financières du gouverneur de la région de Mopti, Ousmane Diallo ainsi que du directeur Régional des Productions et des Industries Animales de Mopti, Hamady Kane Diallo.

Le chef du secteur 4 de l’opération Maliko, le colonel Karim Traoré a d’abord précisé que les FAMa sont à leur troisième séance de récupération de bétails volés par les terroristes dans la région de Mopti. Saluant de passage la franche collaboration des populations locales qui a conduit à la récupération de ces animaux volés, Il a félicité les FAMa pour leur professionnalisme et leur montée en puissance sur le terrain. Le colonel Traoré prévient de passage qu’aucun détail ne sera négligé dans la traque des djihadistes afin que la paix et la quiétude reviennent dans le secteur. Toutes choses qui permettront aux populations de vaquer librement à leurs occupations.

A en croire le Colonel Karim Traoré, ces actions d’éclats des FAMa vont se poursuivre dans la région de Mopti conformément aux directives opérationnelles du chef d’Etat-major Général des Armées. Les FAMa sont engagées sur toutes l’étendue du territoire national pour assurer la protection des personnes et de leurs biens, a-t-il confié. Avant d’indiquer que les 505 têtes récupérées aux GAT seront restituées aux autorités administratives de la région en collaboration avec la Gendarmerie de Mopti. Cette collaboration permettra d’identifier les propriétaires et de pouvoir procéder ensuite à la remise des animaux.

Le conseiller aux Affaires Economiques et Financières du gouvernorat de Mopti, Ousmane Diallo a remercié les FAMa pour leur détermination dans les opérations. Il dira que grâce aux offensives menées par les FAMa, la quiétude semble revenir dans la région de Mopti. C’est pourquoi Ousmane Diallo a invité les populations à plus de collaborations avec les FAMa dans la traque des terroristes et de leurs complices.

Adjt Alou Kola Traoré

Source: https://www.fama.ml/

