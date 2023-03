Une défense robuste : L’horizon des terroristes s’assombrit

La robustesse de la défense prend de l’essor avec l’acquisition de nouveaux aéronefs – drones et avions de chasse – d’une force de frappe redoutable qui vont davantage donner du fil à retordre aux bandits.

La nature hybride des menaces auxquelles le Mali est confronté, sa sécurité dépend beaucoup de la robustesse de sa défense. La croissance des effectifs s’est accompagnée d’un essor de la puissance de feu. Des drones et avions d’attaque dans le ciel assombrissent l’horizon des terroristes contraints de choisir entre poursuivre les hostilités au péril de leur vie ou ranger leurs armes en échange d’un programme de réinsertion dans le tissu socio-économique. A l’instar des dizaines d’égarés qui, partis du postulat que les grottes et les forêts ne sont plus sûres, ont fait l’option plutôt vivre que mourir. Confirmant la supériorité des forces armées maliennes qui s’explique par le nombre des offensives victorieuses : destruction de sanctuaires avec son cortège de terroristes tués ou capturés au combat sur la base de renseignements précis. Signe que l’armée conforte sa solide réputation d’endurance et d’ardeur, déjouant tous les pronostics ou conclusions hâtives sur sa perte après le départ de la force Barkhane qui n’a nullement réussi à endiguer la propagation des actions terroristes.

Le feu vient aussi du ciel

La guerre est un caméléon. Au début, les terroristes avaient le vent en pourpre. Puis le vent a tourné. Puisque « la peur a changé de camp » pour piquer ce mot au Premier ministre Choguel Kokalla Maïga. Plus de répit pour la horde de bandits. « Des balles crépitent du ciel et sur terre. C’est comme un immense coup de foudre qui s’abat sur les jihadistes dont certains sont obligés de se rendre pour échapper à la mort certaine ».

Le modèle de drone TB2 de la société privée Bayraktar – dirigée par un des gendres du président – caracole en tête des commandes après ses succès vantés ces dernières années en Libye et en Azerbaïdjan. Les drones turcs ont été remarqués pour la première fois en 2019, après qu’Ankara a signé deux accords de défense avec le gouvernement libyen reconnu par l’ONU. Tripoli a alors lâché ces appareils sur la zone de conflit, freinant l’avancée des forces rebelles de l’est soutenues par les rivaux régionaux de la Turquie et ouvrant la voie à une transition progressive vers un processus électoral. La Turquie a continué d’asseoir la réputation de ses drones l’an dernier en aidant l’Azerbaïdjan à reprendre le contrôle de la plupart des territoires perdus face aux séparatistes arméniens il y a près de trente ans.

Efficace et bon marché, le TB2 a infléchi le cours de trois conflits en 2020, détruisant chars, véhicules blindés, dépôts de munitions et systèmes de défense antiaérienne de forces adverses sur plusieurs théâtres d’opérations. Avec ce drone, la Turquie a eu davantage d’atouts dans sa manche dans ses négociations avec le Mali. Les récentes livraisons prouvent que les premières ont été efficaces sur le théâtre des opérations par la qualité des renseignements récoltés et la précision des tirs.

La flotte s’est enrichi de nouveaux aéronefs de type Albatros L-39, appareil de conception tchèque initialement destiné à l’entraînement mais souvent employé comme avion d’attaque.

