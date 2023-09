Arts numériques : 10 artistes outillés

Le Centre soleil d’Afrique a organisé à son siège du 18 au 26 septembre 2023, un atelier de formation en arts numériques avec la 3e cohorte de jeunes artistes, animés par Khadidiatou Sow du Sénégal et Makonga Kevin prodige de la République Démocratique du Congo, tous artistes plasticiens.

Cette activité s’inscrit dans le cadre du plan d’action 2023-2025 du centre soleil d’Afrique, qui ambitionne de continuer à former les jeunes les artistes et l’intensifier les activités en arts numériques, nous a indiqué le directeur du centre soleil d’Afrique, Hama Goro.

Il a précisé aussi que pour avoir les participants, un appel à candidature a été lancé et sur 30 candidatures, 10 ont été sélectionnés par un jury composé de 5 personnes expérimentées. Cela a été la procédure même avec la première, deuxième formation et pour la troisième.

Pour la formatrice, plasticienne Khadidiatou Sow “la formation se passe très bien et j’ai senti que les stagiaires sont très motivés et ils ont envie d’apprendre. Donc, ça devient très facile”.

Le contenu était porté essentiellement sur l’art numérique, qui selon elle, malgré sa complexité, pour définir de façon générale : dès qu’on crée ou que l’on pratique l’art avec l’ordinateur, c’est de l’art numérique. Ça peut-être une photo que l’on prend avec un appareil et qu’après l’on retravaille avec l’ordinateur, c’est de l’art numérique. Nous avons vu comment travailler de l’idée à la réalisation de l’œuvre, les règles qu’il faut respecter tout en étant libre, a-t-elle souligné.

Son co-formateur, Makonga Kevin prodige, artiste multidisciplinaire ajoute que les participants connaissent déjà les logiciels que l’on utilise, c’est juste des exercices pratiques pour qu’ils puissent améliorer leur travail, présenter leur idée.

“On n’est pas là pour leurs imposer des choses mais plutôt leur permettre de comprendre que l’art ou tout ce qu’on crée est intentionnel, et quand c’est intentionnel ça devient plus facile et ça devient plus simple de communiquer avec son public et les consommateurs de son art”.

Cette formation, qui ambitionne de renforcer la capacité des artistes plasticiens, vient à point nommé pour les participants. Awa Maïga, participante, j’ai voulu participer à cet atelier pour apprendre encore davantage car j’avais des notions déjà en arts numériques depuis l’école. Grace à cette formation, j’ai revu des choses que j’avais oubliées. J’ai appris aussi comment écrire un scénario du début à la fin.

Pour Joseph Poudiougou, participant, “j’ai toujours été passionné de photographie, depuis mon enfance et cette formation est pour moi, un bon cadre pour perfectionner mon travail et m’améliorer en arts numériques. En quelques jours, j’ai appris ce que c’est que l’art numérique, le logiciel photoshop”.

