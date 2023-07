L’un des attraits de la Biennale artistique et culturelle dans la Venise malienne est indubitablement la foire exposition artisanale organisée à Sévaré à quelque 13 km de Mopti.

Toutes les preuves du savoir- faire local : des sacs en cuir, des chaussures, des vêtements confectionnés en coton et en laine, des bijoux en or et argent, des dagues et leurs fourreaux, des masques. Sévaré a attiré du grand et du beau monde. La preuve : le Secrétaire général du ministère en charge de la Culture et le Gouverneur de la région de Mopti ont visité, le jeudi 13 juillet 2023 à Sévaré, la foire exposition artisanale de la Biennale artistique et culturelle. Accompagnés d’une forte délégation, ils ont fait le tour des stands.

La culture malienne est un puits insondable, a déclaré le chef de l’exécutif de la région de Mopti Colonel Abass Dembélé : «Le tour d’horizon de ces différents stands vient de le prouver à juste titre. Nous avons des savoir-faire immenses. De la taille des pierres à la confection des colliers en passant par la poterie et la couture, le potentiel est inestimable. L’affluence autour de ces stands nous a rendus heureux ainsi que les exposants également. De même, elle va impacter l’économie locale». Meurtri par les conflits depuis 2012, ce secteur qui fait de Mopti une ville artisanale par excellence nourrit de nombreuses familles.

Promouvoir les productions locales et augmenter les chiffres d’affaires

Pour Souleymane Diabaté dit ‘’Napoléon’’, Président de la Coordination des artisans de Mopti «Les artisans spécialisés dans divers domaines sont nombreux ici à Mopti. Il est difficile de trouver une famille qui ne compte au moins un artisan. C’est pourquoi les autorités ont jugé nécessaire de tenir une foire d’exposition en marge de la Biennale. Dieu merci, nos attentes sont comblées ! Depuis l’ouverture de la foire, les stands sont occupés 24H/24. Nous estimons que cette Biennale sera aujourd’hui une occasion pour la relance de ce secteur d’activité. Ainsi, nous demandons l’accompagnement de l’ensemble de nos faitières dans ce sens». La foire d’exposition est aussi une opportunité pour les artisans de faire la promotion de leurs productions et d’augmenter leurs chiffres d’affaires. «Depuis le début de cette foire de la Biennale, il y a plus de ventes qu’autrefois. Elle nous a permis d’étaler nos productions. Tel n’était plus possible ici à Mopti depuis le début des conflits. Nous étions obligés d’aller participer aux autres expositions pour faire la promotion de nos productions. Or avant, c’était les autres qui se précipitaient vers Mopti pour présenter leurs produits. Car, le marché était florissant à l’époque», a témoigné Hamadoun Dramé, exposant à la foire artisanale de la biennale.

Hamane Demba Cissé, Secrétaire général du ministère de la Culture, de l’Artisanat, du Tourisme et de l’Industrie hôtelière non moins président de la Commission nationale d’organisation de cette édition de la Biennale, a également fait part de sa satisfaction. «C’est avec une très grande satisfaction que nous avons visité ces stands. Les artisans souhaitent même la prorogation du délai de la Biennale. En tant que département en charge de l’Artisanat, nous sommes très contents de cette exposition», a-t-il confié.

Boubacar Idriss Diarra, depuis Mopti

A la rencontre de : Kadidia Nienta, potière traditionnelle

La poterie est un travail méticuleux qui se fait à la main. Elle est réalisée à partir de l’argile. Dans la région de Mopti, plusieurs familles se nourrissent de ce métier depuis plusieurs générations. Kadidia Nienta, une potière traditionnelle nous parle d’elle.

Kadidia Nienta, la cinquantaine, vit de la poterie traditionnelle à Mopti. Un métier, que sa famille exerce depuis toujours. Selon elle, la poterie est un travail méticuleux qui se fait à la main avec de l’argile. «J’ai hérité de ce métier de ma mère et de ma grand mère. La poterie requiert délicatesse et dextérité. Car, la procédure est longue et doit néanmoins être respectée scrupuleusement sans aucune fausse note. Il faut la patience, l’originalité et la force des fois qui participent à la création d’articles comme la lampe veilleuse, l’assiette et autres» a-t-elle détaillé.

Fervente traditionnaliste par son habillement et son comportement, Nienta a réalisé plusieurs monuments à Mopti, Sévaré et bien d’autres localités. «J’ai eu la chance d’aller aux Etats Unis. A mon retour, je suis allé demander à la mairie de me donner un espace pour que je réalise des monuments sur fonds propres. La mairie m’en a accordé. J’en ai ainsi réalisé dans plusieurs carrefours de Mopti, Sévaré, etc». Malgré la conjoncture de crise qui affecte le marché, Kadidia a connu des jours meilleurs. Mais aujourd’hui, elle se plaint du manque de clientèles. «Avant la crise, tous les hôtels de Mopti, Sévaré et Bamako commandaient des articles chez nous et les touristes venaient aussi acheter. Maintenant avec la crise, c’est à Mopti seulement qu’on vend nos articles. On a aussi un problème d’équipements qui nous servent à fabriquer des objets» a-t-elle déploré. Notre artisane continue de respecter la voie des ancêtres en transmettant à son tour les petits secrets du métier à ses enfants en plus d’autrui. «Ceux qui aiment la poterie viennent dans mon atelier pour apprendre. C’est ouvert à tout le monde, surtout les enfants. On leur apprend à faire plusieurs articles. Après la fabrication, les jeunes apprenants amènent les nouveaux articles au séchage où on les met au feu. Puis, ils vont les vendre au marché » a-t-elle conclu.

Boubacar Idriss Diarra, Le Challenger et Assétou Coulibaly, MT1

Faisons connaissance avec….

Pour la tenue des activités de la Biennale artistique et culturelle-Mopti 2023, plusieurs sites de rassemblement à l’intérieur de la Venise malienne ont été ciblés par les autorités de la région. L’historiographie de ces lieux.

Stade Baréma Bocoum

Situé à Taïkiri près du groupe scolaire Moulaye Dembélé, le stade fut construit en janvier 2002 à la faveur de la Coupe d’Afrique des nations de football de 2002. Celui dont il porte le nom est un acteur politique de la première génération. Le stade a une capacité d’environ 15. 000 places.

Salle de spectacles Sory Bamba

Cette grande salle de spectacle a été dévolue en 2011 au conseil régional dans le cadre du transfert des infrastructures culturelles aux collectivités suivant Décision No 2017-01114/GRM-Cab du 1er novembre 2017. D’une capacité de 1. 000 places, la salle a été baptisée, le samedi 30 janvier 2021, en hommage à Sory Bamba, une icône de l’orchestre Kanaga.

Alliance Franco-malienne

Elle a été construite en 2008 et inaugurée officiellement en juillet 2010.

L’Alliance Franco-malienne dispose plusieurs structures dont une salle de spectacles de 410 places, une salle polyvalente de 100 places, une salle de formation de 50 places et une esplanade de 100 places. C’est cette salle de spectacles qui abritait les concerts des orchestres modernes de la compétition de la Biennale.

Boubacar I Diarra

