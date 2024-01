CAN 2023 : Dabara mobilise des artistes autour des Aigles du Mali

L’artiste Mamadou Dembélé dit “Dabara” ne veut pas rester en marge du soutien aux Aigles en vue de leur succès à la Can/Côte d’Ivoire-2023. Pour concrétiser son soutien, il a mobilisé des artistes autour des Aigles. Il l’a annoncé le jeudi 28 décembre 2023 au département des Sports sous la présidence de Mme Kadiatou Aw, présidente de la Commission nationale d’organisation et de mobilisation autour de la participation des Aigles à la Can Côte d’Ivoire 2023. Selon Dabara, les artistes, en bons maliens, ont bel et bien leur place dans la mobilisation autour des Aigles. C’est la raison pour laquelle, en collaboration avec beaucoup d’autres artistes, il a décidé de jouer sa partition. Ainsi, pour cette mobilisation et soutien aux Aigles, il a annoncé l’organisation des manifestations culturelles dont un “Top Etoiles” le 2 janvier 2023 au Palais de la culture Amadou Hampaté Bâ. D’autres manifestations suivront tout au long de la Can. Auparavant, Markatié Daou, au nom d’Ensemble pour le Mamaala, était revenu sur les œuvres caritatives et humanitaires de l’artiste Dabara. Il a indiqué que tout le Miniankala soutient Dabara dans ses manifestations culturelles pour la mobilisation autour des Aigles. A titre d’illustration, Dabara et des artistes invités ont émerveillé la salle de conférence du ministère des Sports avec des titres dédiés aux Aigles.

Siaka Doumbia

