Contribution de Orange Mali au festival sur le Niger : « Pas moins de 40 millions par édition », selon Mohamed Doumbia  de la Commission d’Organisation du festival

La 19ème édition de Ségou’ Art marque les noces de cristal du couple festival sur le Niger et Orange Mali, un partenariat qui a débuté en 2008 aux dires de Mohamed Doumbia de la Commission d’Organisation du festival sur le Niger, coordinateur de la caravane culturelle pour la paix, responsable de la sécurité, et du partenariat. M. Doumbia précise qu’à chaque édition, l’accompagnement d’Orange Mali n’est pas moins de 40 millions. Poursuivant, Mohamed Doumbia, explique que le festival est accompagné par Orange Mali depuis 2008, une relation qui évolue au fil des années de la belle manière nonobstant des crises, Orange Mali premier sponsor de la culture au Mali, sponsor officiel du festival sur le Niger, soutient l’activité en accompagnement financier ; apporte ses produits et son expertise en terme de communication afin de magnifier le festival.

Pour cette 19ème édition, la tradition a été respectée et le responsable de partenariat de la Commission d’Organisation du festival, Mohamed Doumbia, n’ a pas manqué de saluer Orange Mali pour la confiance et sa régularité. « Cela fait 15 ans de relation et malgré la conjoncture générale, Orange est restée régulière aux côtés du festival », a-t-il déclaré. Tout en souhaitant que ce partenariat puisse continuer durablement en allant vers le haut pour mieux soutenir la fondation festival sur le Niger qui mène diverses activités sur toute la période de l’année.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

Commentaires via Facebook :