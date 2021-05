Culture : Le festival international Bwa reporté à une date ultérieure

La situation politique qui prévaut dans le pays a finalement eu raison sur la tenue du festival international des bwa (FIBWA).Alors que les organisateurs de cet évènement culturel inédit avaient commencé les installations dans la place du cinquantenaire, à réserver les hôtels pour les artistes qui viennent de l’intérieur du pays et à l’extérieur, une nouvelle crise politique avec l’arrestation des personnalités civiles de la transition a mis fin aux festivités.

Ils ont décidé de décaler le dit festival, afin de le tenir dans un climat de quiétude et d’apaisement social. « Nous informons l’opinion nationale et internationale que le festival international de bwa, tant attendu, tant désiré, se tiendra à une date ultérieure pour des raisons liées aux agendas des troupes venues du buwatun », a informé le directeur de la commission d’organisation du FIBUWA, Michel Zerbo, lors d’un point de presse.

Selon lui, le lieu retenu demeure la place du cinquantenaire de Bamako comme initialement prévu. Il faut noter que le dit festiwal devait réunir les troupes de MAO avec les masques bwa,du Burkina Faso, de Sokoura, de Sienso de Perakuy, de Ouenaet l’international conteur bo Alexandre Coulibaly. A cela s’ajoute les ambassadeurs de la musique bwa à Bamako tels que : KOKO Dembele, Delphine Mounkoro, Virginie Dembele, Salomé Dembele et la trouve de Kassim Keita…

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

