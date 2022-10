Doniblon /le vestibule du savoir est un projet initié par Anw Jigi Art afin de contribuer à une éducation artistique des jeunes et se rapprocher des populations. Offrir un cadre de consommation de l’art malien. Un cadre proche de la population et accessible gratuitement à tous.

Pour son exécution, plusieurs activités y sont programmées pour atteindre les objectifs escomptés. Une initiative qui permettra de rapprocher davantage les populations afin de vulgariser les actions artistiques vers les couches qui en ont difficilement accès. Ceci à travers des ateliers de formation qui permettront d’améliorer le niveau des jeunes et contribueront à les préparer au terrain de l’entrepreneuriat.

Un projet à caractère social et éducatif

Doniblon est, comme son nom l’indique, un vestibule du savoir spécialement mis en place pour améliorer le niveau de connaissance des jeunes bénéficiaires dans différentes formations. D’où son caractère éducatif. Rappelons que ce projet a pour objectifs d’opérer un changement de mentalités significatif chez la population à travers des activités à caractère purement social. Donner aux jeunes filles et aux jeunes garçons, les outils nécessaires afin qu’ils puissent un jour gagner dignement leur vie. Accompagner professionnellement ceux parmi eux qui développent des talents artistiques (toutes disciplines confondues). Sensibiliser et éduquer à travers des diffusions de spectacles au centre culturel Happy Théâtre. Organiser des rencontres d’opinons (débats) entre les populations afin de les informer et les amener à réfléchir par eux-mêmes. Instaurer une égalité entre les sexes en développant l’émancipation, l’entrepreneuriat et l’autonomisation des femmes à travers différents ateliers tels que (la transformation des céréales, la fabrication du beurre de karité et des savons locaux, la coiffure, la teinture, la couture, le maquillage professionnel, le service traiteur…) afin qu’elles s’épanouissent pleinement dans leur vie de femme. Et interpeller la population au sujet du changement climatique à travers des ateliers de recyclages.

Un projet riche en activités

Ce projet comporte plusieurs activités en son sein. Entre autres : l’atelier d’apprentissage Déguéli qui est un atelier de formation des jeunes filles et des jeunes garçons âgés de 15 à 35 pour leur donner les outils nécessaires afin de devenir des entrepreneurs. Ces ateliers de formation tournent autour des différents métiers (Arts, Couture). Nous avons deux intervenants pour animer les deux ateliers d’apprentissage d’une durée de 03 mois chacun soit 03 fois par semaine (mercredi, jeudi et samedi).

La diffusion des spectacles de théâtre, contes, danses, musiques, humour, slam et performances une fois par mois au centre Happy théâtre de Dialakorodji afin de créer un rendez-vous ponctuel pour sensibiliser et amener la population à s’impliquer pleinement dans l’action. C’est donc une programmation mensuelle de spectacles vivants pendant dix mois repartis sur une année.

Rencontres des opinions

Organisation de conférences, de débats et des panels d’échanges sur l’égalité des sexes, la liberté d’expression, l’émancipation, l’autonomisation de la femme, les violences conjugales, la corruption et la bonne gouvernance… une fois par trimestre au centre culturel Happy Théâtre avec la participation des radios locales.

Au-delà du caractère social et éducatif, Doniblon est une véritable école qui verra naitre une pléiade d’entrepreneurs dans plusieurs domaines de compétences à travers les formations faites. En même temps, le projet contribue à participer à une éducation artistique très active à l’endroit des jeunes.

Zakariahou ALHOUSSEINI

