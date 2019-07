Le nouveau bureau de la Fédération des artistes du Mali (FEDAMA) a été reçu le mardi 16 juillet 2019 par le ministre de la Culture, Mme N’Diaye Ramatoulaye Diallo. Cette rencontre a été mise à profit par la nouvelle équipe pour exposer au ministre les grands axes de son mandat qui s’inscrit dans le cadre de la promotion d’un marché intérieur de la culture à partir de 70 collectivités territoriales et de boutiques virtuelles de la culture au Mali.

Quelques semaines après la mise en place d’un nouveau consensuel présidé par Aliou Ifra N’Diaye, les membres dudit bureau ont été reçus par leur ministre de tutelle. Suite à la présentation des membres du bureau au ministre, le président de la Fédération des artistes du Mali (FEDAMA), Aliou Ifra N’Diaye, a exposé les grands axes de son mandat.

Il s’agit de : promouvoir un marché intérieur de la culture à partir de 70 collectivités territoriales et de boutiques virtuelles de la culture au Mali ; créer un statut de l’artiste et des acteurs de la culture en lien avec ce marché intérieur pour lui permettre d’accéder au prêt, au programme immobilier, à la retraite, à la couverture sociale, à la couverture médicale…

Le nouveau envisage également de créer une mutuelle spécialisée culture pour faire le lien avec les différents prestataires des services de protection sociale (AMO, INPS, Assurances privées…) ; créer un CESCOM destiné à la communauté des artistes et des acteurs culturels du Mali ; promouvoir une assurance pour protéger les festivals et événements culturels contre les sinistres et les événements imprévus comme les deuils nationaux par exemple.

Durant la rencontre, les artistes ont indiqué à Mme le ministre de la Culture leur intention d’aménager tout de suite dans un nouveau siège digne de la faîtière de la culture. L’étude a été déjà faite par un bureau d’architecte et le bureau compte entamer dès les semaines à venir les travaux d’aménagement. Ils ont sollicité et obtenu le soutien de principe du ministre.

Le bureau a aussi sollicité le soutien du ministre pour récupérer en tant que faîtière de la communauté de la culture la gestion du budget annuel que le président de la République Ibrahim Boubacar Keita met à la disposition de la culture.

Cette rencontre fut une occasion pour Madame le ministre de la Culture de saluer les efforts louables du bureau sortant et de féliciter le nouveau bureau pour son élection. Le ministre a réaffirmé la disponibilité de son département à accompagner la FEDAMA dans toutes les actions allant dans le sens de la sauvegarde et la promotion des arts et de la culture. Le nouveau bureau entend poursuivre cette série de visite auprès des ministres et des personnalités du pays.

Y. Doumbia

Commentaires via Facebook :