Fin de formation de jeunes talents au LAC de Lassa : ‘’Numuya, révélation potière’’

‘’Numuya, révélation potière’’, tel était le thème de l’exposition organisée le 14 décembre 2023, par le Laboratoire des Arts Collaborateurs de Lassa (LAC) pour présenter les créations de jeunes en fin de formation. L’événement a enregistré la présence du représentant du Gouverneur du District et des dignitaires de la chefferie traditionnelle de Lassa.

Le LAC de Lassa, véritable vivier de savoir-faire artistique, a une nouvelle fois démontré son excellence dans le domaine de la poterie, en transmettant ses connaissances aux jeunes passionnés. La journée du 14 décembre 2023 a été l’occasion pour une dizaine de jeunes, filles et garçons, de présenter leurs créations lors de l’exposition sur le thème ‘’Numuya, révélation potière’’. La poterie, en tant qu’art, ouvre désormais la voie à ces jeunes formés vers une vie artistique valorisante et génératrice de revenus.

’Djenné-Djenno’’….’’kotion-kotion’’

Dans le cadre de cette exposition, Oumar Sangho, l’artiste potier a esquissé un aperçu sur ‘’Djenné-Djenno’’, un fétiche vénéré comme une divinité, ainsi que sur le ‘’kotion-kotion’’, objet mis à la disposition des jeunes couples pour apaiser les différends conjugaux. Spécialement confié aux femmes, il servait de talisman pour éloigner les esprits malveillants et protéger les couples du mauvais œil.

Carole Refabert, la gérante de cet univers exotique, a saisi l’opportunité pour présenter le LAC de Lassa dans toute son originalité «Nous préservons les savoir-faire artisanaux locaux, en accordant une attention particulière à la diversité des vivants, des écosystèmes et des cultures qui nous entourent. Nous nous focalisons notamment sur les techniques et les matières utilisées par les niamakala, en mettant l’accent sur les numu». Les membres du collectif, explique-t-elle, explorent de nouvelles avenues artistiques en utilisant des matériaux tels que la terre, le bois, les calebasses, les cornes, ainsi que des matières recyclées comme le plastique et les pneus.

Le LAC inclut des ateliers de menuiserie métallique, de travail des matières naturelles ou recyclées, de forge, de poterie et de jardinage. Le LAC forme également des artisans spécialisés dans le travail des peaux d’animaux.

La journée a pris fin par la remise d’attestations aux jeunes formés. Au-delà de son attrait récréatif, le LAC de Lassa se positionne comme un espace dédié à la créativité manuelle, mais aussi comme une micro-unité d’agro-écologie à vocation écologique et nourricière.

Rokia Coulibaly & Aminata Koné Stagiaires

Vous avez dit Lac de Lassa ?

Dressé dans le quartier du même nom sur les collines bordant la capitale malienne, le Lac de Lassa est un «un château de pierres orné de sculptures en fer – autour desquels les flamboyants et autres plantes de toutes sortes s’entremêlent dans un joyeux chaos organisé. …. Ici, pas d’enceinte ni de portail ou gardien. L’entrée est des plus accueillante et le mobilier étonne tout de suite: chaises design en fer et magnifiquement tissées avec du plastique recyclé, tables en bois massif et pieds en cornes de zébu, sculptures de toutes sortes… On sent que les matériaux nobles sont à l’honneur! Pourtant, le plastique n’y est pas banni, bien au contraire… »

« Carole, la maîtresse des lieux (appelée aussi La Baronne ou la Reine des abeilles) et son compagnon Sidiki – plasticien renommé autant dans le métal que la peinture – ont créé de toute pièce cet endroit hors du temps où se côtoient les artistes d’hier et les entrepreneurs de demain. »

« Le LAC est un espace de diffusion d’art et d’artisanat maliens dans le cadre d’une réflexion pratique sur la protection de la biodiversité. Entre l’initiation à la permaculture sahélienne, la fabrication d’instruments de musique, ou encore la teinture bogolan, vous avez le choix au LAC de Lassa. »

Commentaires via Facebook :