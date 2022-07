« Je m’engage à connaître les textes du Mali » est une toute nouvelle application mobile initiée par le consortium Fav dans le souci de rendre l’information accessible surtout les textes qui régissent la République du Mali. La cérémonie de lancement a eu lieu le week-end dernier au Mémorial Modibo Keita. C’était en présence de la Secrétaire générale du ministère de la Communication et de l’Economie numérique, Mme Marico Assitan Simbara et la cheffe du projet, MME Traoré Assétou Diallo.

Il est désormais possible de consulter l’ensemble des textes juridiques (constitution, loi, décrets et autres) qui régissent le fonctionnement politique, juridique et économique du Mali en un seul clic. Tout est disponible sur l’application ‘’Je m’engage à connaître les textes du Mali’’, une initiative du consortium Fav en partenariat avec le Fonds d’appui aux moteurs du changement (Famoc).

Selon la coordinatrice du projet, Mme Traoré Assétou Diallo, ‘’Je m’engage à connaître les textes du Mali’’ est une application téléchargeable sur Playstore et peut être envoyé via Bluetooth, Xender et autres. En plus de la conception de l’application, sur un coût total de 70 millions 800 mille Franc CFA, le projet porte sur des campagnes de sensibilisation dans 3 grandes contrées du Mali. Il s’agit de Bamako, Bandiagara et Kita. Il s’agit de vulgariser le projet et d’inviter les jeunes et les femmes à s’informer sur les textes qui régissent le pays.

« L’information, c’est le pouvoir. Celui qui a l’information, a le pouvoir », a lancé la coordinatrice du projet pour inciter les jeunes à aller vers l’information. « C’est pour répondre au besoin d’un meilleur accès à l’information des jeunes et des femmes notamment sur les textes que nous avons mis en place cette application », a indiqué la coordinatrice. Elle a ajouté que l’application comportera la constitution de 1992, la Charte de la Transition, la nouvelle loi électorale, l’Accord issu du processus d’Alger et beaucoup d’autres documents.

Plusieurs jeunes présents à la cérémonie ont pris l’engagement d’utiliser cette application afin de s’informer sur les textes du Mali. Sékou Traoré, jeune de Bozola et Mariam Traoré, lycéenne, ont tous reconnu n’avoir jamais cherché à s’informer sur un texte malien, mais qu’avec cette application, ils le feront. « Ça semble pratique et simple. Je m’informerai à travers cette application », a promis Sékou Traoré.

Pour terminer, la représentante du ministre de la Communication et de l’Economie numérique, Mme Marico Assitan Simbara et le représentant-Pays du Famoc ont salué l’initiative et ont félicité la coordinatrice pour la création de cette application novatrice et très exploitable selon Mme Simbara.

Koureichy Cissé

